Mosmarrëveshje midis Trumpit dhe Netanyahut për dërgimin e trupave në Iran
Benjamin Netanyahu aludoi dje se ushtarët izraelitë operojnë në terren në Iran me qëllim arritjen e qëllimeve të tij të luftës.
"Shpesh thuhet se nuk mund të fitosh, nuk mund të bësh revolucione nga ajri. Kjo është e vërtetë. Nuk mund ta bësh vetëm nga ajri. Mund të bësh shumë gjëra nga ajri, dhe ne po bëjmë, por duhet të ketë edhe një komponent tokësor" , deklaroi ai.
"Ka shumë mundësi për këtë komponent tokësor, dhe marr lirinë të mos i ndaj me ju të gjitha ato mundësi", shtoi Netanyahu.
Megjithatë, presidenti amerikan, Donald Trump, hodhi poshtë çdo mundësi të vendosjes së trupave tokësore amerikane në rajon.
"Nuk do të vendos trupa askund - dhe nëse do të vendosja trupa, nuk do t'jua thoja", u tha presidenti amerikan gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë.
Netanyahu më parë tha se kishte folur “hapur” me Trumpin pothuajse çdo ditë për luftën që nga sulmet e para SHBA-Izrael ndaj Iranit më 28 shkurt.
Edhe pse ushtritë amerikane dhe izraelite kanë bashkëpunuar ngushtë që nga fillimi i konfliktit, ka sugjerime për një përçarje të mundshme kur bëhet fjalë për qëllimet e përgjithshme të luftës së të dy kombeve.
Nuk bëhet fjalë vetëm për mundësinë e trupave tokësore - Trump e ka paralajmëruar përsëri Izraelin të mos sulmojë vendet iraniane të gazit.