“Evropa në rrezik bërthamor nga Irani”, alarmon ish-këshilltari i sigurisë i Trumpit
“Qëndrimi i Evropës ndaj luftës në Iran rrezikon që presidenti i SHBA-së, Donald Trump, të tërhiqet nga konflikti në Ukrainë”, tha ish-këshilltari i tij i sigurisë kombëtare, John Bolton, duke kritikuar reagimin e BE-së ndaj situatës në Lindjen e Mesme.
Në një intervistë me Euronews, Bolton, i cili më parë shërbeu edhe si ambasador i SHBA-së në OKB, e quajti konfliktin e Iranit si “luftën e Evropës”.
“Evropa është po aq shumë, nëse jo më shumë, në rrezik nga sulmet bërthamore nëse Irani pajiset me armë bërthamore”, tha Bolton.
“Ajo ka aftësinë raketore për të goditur Evropën Qendrore dhe Lindore – jo Shtetet e Bashkuara”, shtoi ai.
Gjithashtu, ai e quajti mungesën e vullnetit politik në të gjithë bllokun për të marrë pjesë në luftën kundër Iranit si një “gabim”.
Komentet e tij erdhën ndërsa lufta SHBA-Izrael në Iran, e cila është përhapur në vende të tjera të Lindjes së Mesme, i afrohet javës së katërt. /Telegrafi/