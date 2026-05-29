Valë shkarkimesh pas rikthimit të Listës Serbe, alarm për largimet e shqiptarëve nga institucionet në veri
Janë bërë 5 muaj prej kur Lista Serbe e rimori udhëheqjen e komunës në Mitrovicë të Veriut.
Me të marrë detyrën, kjo parti nisi edhe vendimet për largim nga puna të shqiptarëve që punojnë në institucione atje.
Disa shqiptarë u detyruan të largohen nga puna që kryenin në zyrën e komuniteteve, në sallën e sporteve e nëpër institucione shëndetësore.
“Arsyetimi sipas tyre gjithmonë është se nuk e kanë kryer detyrën e tyre si duhet, ose nuk I plotësojnë kriteret. Unë jam shqiptar, 90 për qind janë serb aty, unë se di serbishten, ata nuk e dijnë shqipen, a është kusht apo problem, nuk e kanë kusht me ditë gjuhën serbe”, deklaroi asamblisti nga Partia Demokratike e Kosovës në Mitrovicën e Veriut, Emin Azemi.
Azemi apelon që secili që ndihet i kërcënuar duhet të procedojë me ndjekje penale.
“Nëse ata e ndjejnë vetën se janë të kërcënuar, në njëfarë forme iu është bërë e padrejtë, mund ta procedojnë penalisht secilin, i cili e merr guximin të ushtrojë çdo lloj presioni që ai/ajo të largohet nga puna”.
Sipas zëvendës kryesueses së Kuvendit Komunal në Mitrovicën e Veriut, Aida Ferati-Doli, ka pasur raste që shqiptarët janë rikthyer në vendet e tyre të punës.
“Kemi një motër medicinale në Kodër të Minatorëve, që është larguar nga puna si i ka bë gjashtë muaj, për shkak të performances, po fatmirësisht që Këshilli po i kthen këta punëtorë, secili që po bën ankesë sepse po shkelen ligjet, duke I larguar”, u shpreh Ferati-Doli.
Largimet e tilla nga puna, sipas ish-zëvendës kryesuesit të Kuvendit Komunal në Mitrovicën e Veriut Skënder Sadiku, mund të ndodhin edhe për shkak të fushatës zgjedhore.
“Është kohë fushate, janë duke u keqpërdor edhe këto, mirëpo bëj apel tek partitë politike që të mos preket dinjiteti i qytetarit, të ruhen vendet e punës, të ruhet qytetari, ndërsa këta që kanë probleme duhet të drejtohen tek ata që e mbrojnë ligjin”, deklaroi Sadiku.
Largime nga puna të shqiptarëve në veri pas rikthimit në pushtet të Listës Serbe, u raportuan edhe në janar të këtij viti, saktësisht në komunën e Zveçanit./Tv Dukagjini
- YouTube youtu.be