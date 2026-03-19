Rafineria izraelite goditet nga një sulm iranian
Rafineria e naftës Bazan në Haifa të Izraelit u dëmtua nga shrapnela të rënë, pasi disa breshëri raketash të njëpasnjëshme nga Irani aktivizuan sirena në të gjithë Izraelin të enjten pasdite.
Njësitë e Magen David Adom u dërguan në vendngjarje. Nuk u raportuan të lënduar, dhe Shërbimet e Zjarrfikësve dhe Shpëtimit të Izraelit konfirmuan se nuk kishte pasur rrjedhje të substancave të rrezikshme.
"Dëmtimi në rrjetin elektrik në veri është i lokalizuar dhe jo i rëndësishëm", tha Ministri i Energjisë, Eli Cohen, transmeton Telegrafi.
"Ekipet e Korporatës Elektrike të Izraelit tashmë po punojnë në terren dhe kanë rivendosur energjinë elektrike në shumicën e zonave të shkëputura. Energjia elektrike do të rivendoset në zonat e mbetura të shkëputura brenda një periudhe të shkurtër kohore. Përveç kësaj, breshëria në veri nuk shkaktoi ndonjë dëm të konsiderueshëm në vendet e infrastrukturës në shtetin e Izraelit", shtoi ministri izraelit i Energjisë.
E Ministria e Mbrojtjes së Mjedisit deklaroi se, për shkak të frikës nga substancat e rrezikshme, ata do të dërgonin drejtorin e përgjithshëm Rami Rozen në rafineri, së bashku me ekipet e emergjencës, për të shoqëruar forcat e sigurisë.
Më parë, policia dhe personeli mjekësor kishin hetuar disa vende të ndikimit të shrapnelave pas një breshërie që synonte Izraelin qendror.
Nuk u raportuan të lënduar, por një fshat në veri të Izraelit humbi energjinë elektrike dhe një zjarr shpërtheu në një zonë të hapur.
Irani lëshoi tre valë të njëpasnjëshme sulmesh me raketa balistike drejt Izraelit qendror dhe verior të enjten pasdite. /Telegrafi/
— Clash Report (@clashreport) March 19, 2026