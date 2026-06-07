Koreja e Jugut drejt emërimit të kryeministres së parë grua pas 20 vitesh
Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, ka zgjedhur Han Seongsook, ministren e vendit për bizneset e vogla dhe të mesme dhe startup-et, për kryeministre, ka njoftuar zyra presidenciale.
Nëse miratohet nga parlamenti, Han do të bëhet kryeministrja e parë femër e Koresë së Jugut në 20 vjet.
Han, e cila më parë kishte shërbyer edhe si drejtoreshë ekzekutive e gjigantit të internetit të Koresë së Jugut, Naver, pritet të udhëheqë transformimin e Al të vendit, sipas shefit të stafit presidencial të Koresë së Jugut, Kang Hoon-sik.
"Han do të jetë në gjendje ta transformojë rritjen ekonomike të Koresë së Jugut - të nxitur nga bumi i gjysmëpërçuesve dhe rritja e eksporteve - në një rritje gjithëpërfshirëse që i arrin të gjithë, përfshirë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme", tha Kang.
Roli i kryeministrit është kryesisht ceremonial dhe administrativ sipas sistemit presidencial të Koresë së Jugut. /Telegrafi/