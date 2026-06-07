Policia gjen armë dhe municion në një shtëpi të pa banuar në Zubin Potok
Policia e Kosovës gjatë kryerjes së detyrave të rregullta policore në rajonin e Veriut, ka pranuar informacion se në një shtëpi të pa banuar në fshatin Mala Jabuka, komuna e Zubin Potokut, mund të gjendeshin armë.
Sipas një njoftimi për media thuhet se [as pranimit të informatës, njësitë relevante policore kanë dalë në lokacion dhe gjatë kontrollit kanë gjetur dhe sekuestruar:
- 1 (një) armë AK-47,
- 2 (dy) karikatorë të zbrazët të armës AK-47
- 422 (katërqind e njëzet e dy) fishekë të kalibrit 7.62 mm,
- 13 (trembëdhjetë) fishek të kalibrit të panjohur,
- 1 (një) fishek të kalibrit 9X19 mm,
- 2 (dy) granata-hedhës (tromblon) dhe
- 1 (një) uniformë ushtrake me emblemë Serbe
Në lidhje me rastin është njoftuar Prokurori i Shtetit, i cili ka udhëzuar inicimin e rastit “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.
Lidhur me këtë rast, nuk ka persona të arrestuar, ndërsa rasti mbetet nën hetime.
Policia e Kosovës falënderon qytetarët për bashkëpunimin dhe i fton ata që çdo informacion që ndihmon në ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike ta raportojnë tek Policia në numrin 192.