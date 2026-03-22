Trump i jep ultimatum Iranit: Keni 48 orë ose do t'ju shkatërrojmë termocentralet
Donald Trump ka thënë se nëse Irani nuk e “hap plotësisht” Ngushticën e Hormuzit brenda 48 orëve, SHBA-të “do të godasin dhe shkatërrojnë termocentralet e tyre”.
Kjo vjen një ditë pasi ai foli për "qetësimin" e luftës.
Kërcënimi i Iranit ndaj transportit detar në Ngushticën e Hormuzit ka mbyllur në mënyrë efektive korridorin e transportit detar, duke rritur ndjeshëm çmimet e naftës.
Ngushtica është një rrugë ujore e ngushtë që lejon transportin e rreth një të pestës së furnizimeve globale të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm.
Mbetet të shihet se si do të zhvillohet situata në ditët në vijim, pasi tensionet midis Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Iranit dhe Izraelit rrezikojnë të përshkallëzohen më tej. /Telegrafi/