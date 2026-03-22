Ishujt e vegjël iranianë që mund të jenë në shënjestrën e Trumpit
Disa ishuj të vegjël në Gjirin Persik mund të fitojnë papritur rëndësi nëse Shtetet e Bashkuara vendosin të rrisin presionin mbi regjimin iranian duke përfshirë forca tokësore.
Tre kontingjente të Marinës Amerikane janë dërguar drejt rajonit, por presidenti i SHBA-së Donald Trump nuk ka dhënë asnjë shenjë se po shqyrton pushtimin e ndonjë territori iranian.
Trump u tha gazetarëve të enjten se "nuk do të vendoste trupa askund", por shtoi: "Nëse do ta bëja, sigurisht që nuk do t'ju tregoja".
Disa nga ishujt mbajnë një pozicion komandues pranë rrugëve detare, dhe njëri në veçanti - Ishulli Kharg - është me rëndësi kritike ekonomike.
Ushtria amerikane ka kryer tashmë sulme intensive ndaj pozicioneve ushtarake në Kharg, përmes të cilave rrjedhin më shumë se 90% e eksporteve të naftës së Iranit.
Ushtria iraniane po paralajmëron tashmë kundër sulmeve ndaj ishujve të saj.
Të premten, selia ushtarake në Teheran kërcënoi me hakmarrje ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe nëse do të ketë ndonjë sulm ndaj ishujve Abu Musa dhe Tunb të Madh.
Këta dy ishuj, së bashku me Tunb të Vogël, ndodhen në perëndim të Ngushticës së Hormuzit, midis vijave bregdetare të Iranit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe.
Shahu i Iranit pushtoi Tunb-et në vitin 1971, pak para se të formoheshin Emiratet e Bashkuara Arabe, dhe Emiratet kanë kërkuar kthimin e tyre që atëherë.
Ishujt e Iranit përgjatë Gjirit Persik janë “fortesa të fortifikuara” sipas kreut të Marinës së Gardës Revolucionare Islamike, Alireza Tangsiri, nëntorin e kaluar.
“Nëse një armik bën një gabim, do të marrë një përgjigje vendimtare atje”, pohoi Tangsiri. /Telegrafi/