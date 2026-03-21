Sulmi iranian ndaj bazës ushtarake Diego Garcia - vendndodhja dhe roli i saj strategjik
Një burim zyrtar britanik konfirmoi se Irani ka bërë një përpjekje të pasuksesshme për të sulmuar bazën e përbashkët ushtarake SHBA-Britani e Madhe në Diego Garcia.
Sulmi përfshiu lëshimin e dy raketave balistike që nuk arritën të arrinin cakun: njëra dështoi gjatë fluturimit, ndërsa tjetra u interceptua.
Sipas burimit, sulmi ndodhi përpara se qeveria britanike të njoftonte se Shtetet e Bashkuara mund të përdorin bazat britanike për të nisur sulme ndaj vendeve iraniane të përfshira në sulmet ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit.
Incidenti ka zbuluar një aftësi raketore iraniane më të madhe se sa ishte vlerësuar më parë.
Diego Garcia ndodhet rreth 4,000 km nga bregdeti i Iranit, dyfishi i rrezes së veprimit prej 2,000 km që Teherani e ka deklaruar gjithmonë zyrtarisht.
Ku ndodhet baza ushtarake Diego Garcia?
Diego Garcia është ishulli më i madh në arkipelagun Chagos, me bazën e tij të vendosur strategjikisht në Oqeanin Indian.
Edhe pse territori është nën sovranitetin britanik, baza operohet nga SHBA-të dhe ka infrastrukturë kritike, duke përfshirë një pistë të gjatë për të akomoduar bombardues të mëdhenj dhe një port të thellë natyror të përshtatshëm për nëndetëse bërthamore dhe anije luftarake.
Baza ka një prani të konsiderueshme ushtarake, duke nënvizuar rolin e saj në sigurinë globale.
Shtetet e Bashkuara kanë stacionuar përgjithmonë bombardues strategjikë B-52 dhe B-1 atje, dhe gjithashtu strehon Skuadronin e 15-të të Mbikëqyrjes Hapësinore për monitorimin satelitor.
Baza shërben gjithashtu si një qendër kyçe logjistike, me anije të ngarkuara me pajisje të rënda, të gatshme për të mbështetur një brigadë të tërë detare me një njoftim të shkurtër.
Prania britanike, megjithëse e kufizuar në numër, ruan autoritetin administrativ dhe mbikëqyrjen ligjore ndërkombëtare mbi të gjitha operacionet e nisura.
Bazat e Mbretërisë së Bashkuar të përdorura nga SHBA-të për luftën
Në terma diplomatikë, Mbretëria e Bashkuar ka përcaktuar qartë mbështetjen e saj ushtarake: i ka dhënë Uashingtonit leje për të kryer "misione bombardimi mbrojtëse" nga Diego Garcia dhe nga RAF Fairford në Gloucestershire (nga ku janë nisur disa sulme), por ka refuzuar përdorimin e bazës RAF Akrotiri në Qipro për operacione sulmuese.
Ky dallim nënvizon dëshirën e Londrës për të kufizuar përshkallëzimin rajonal, duke mbrojtur ende rrugët tregtare ndërkombëtare.
Ministria Britanike e Mbrojtjes ka përsëritur se veprimet e pamatura të Iranit përbëjnë një kërcënim të drejtpërdrejtë për interesat britanike dhe për stabilitetin e partnerëve në rajonin e Gjirit. /Telegrafi/