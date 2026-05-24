Trump reagon pas sulmit pranë Shtëpisë së Bardhë
Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar pas incidentit me armë pranë Shtëpisë së Bardhë, ku një person i armatosur u vra gjatë shkëmbimit të zjarrit me agjentët e Shërbimit Sekret Amerikan.
Në një deklaratë publike, Trump falënderoi Shërbimin Sekret dhe autoritetet ligjzbatuese për reagimin e shpejtë dhe profesional ndaj sulmit.
“Faleminderit Shërbimit tonë të shkëlqyer Sekret dhe Zbatimit të Ligjit për veprimin e shpejtë dhe profesional të ndërmarrë këtë mbrëmje kundër një personi të armatosur pranë Shtëpisë së Bardhë, i cili kishte një histori të dhunshme dhe ndoshta një obsesion me strukturën më të çmuar të vendit tonë”, shkroi Trump në Truth Social.
“Personi i armatosur është i vdekur pas një shkëmbimi zjarri me agjentët e Shërbimit Sekret pranë portave të Shtëpisë së Bardhë”, shtoi ai.
“Kjo ngjarje është një muaj larg nga të shtënat në Darkën e Korrespondentit të Shtëpisë së Bardhë dhe tregon se sa e rëndësishme është, për të gjithë presidentët e ardhshëm, të kenë atë që do të jetë hapësira më e sigurt e këtij lloji e ndërtuar ndonjëherë në Uashington. Siguria Kombëtare e vendit tonë e kërkon këtë”, përfundoi presidenti.
Autoritetet amerikane vijojnë hetimet për motivet dhe rrethanat e plota të sulmit. /Telegrafi/