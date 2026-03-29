IDF-ja izraelite ndalon gazetarët e CNN në Bregun Perëndimor, një anëtar i ekuipazhit është lënduar dhe kamerat janë dëmtuar
IDF arrestoi një grup gazetarësh të CNN në Bregun Perëndimor të premten, duke dëmtuar kamerat e tyre dhe duke lënduar një fotograf.
Ekipi i CNN po intervistonte banorë palestinezë të qytetit Tayasir të Bregut Perëndimor, pasi kolonët krijuan një punkt në qytet dhe thuhet se sulmuan dhunshëm banorët, transmeton Telegrafi.
Ndërsa kryenin intervista para kamerës, ushtarët e IDF urdhëruan ekipin dhe palestinezët të ndalonin së foluri dhe i drejtuan armët e tyre grupit, sipas gazetarëve të CNN të pranishëm.
Një ushtar thuhet se iu afrua fotoreporterit të CNN, Cyril Theophilos nga pas dhe e vuri në mbërthim, duke e rrëzuar përtokë dhe duke i dëmtuar kamerën gjatë këtij procesi.
Shefi i Shtabit të IDF, gjenerallejtënant Eyal Zamir, foli me Shefin e Komandës Qendrore të IDF, gjeneralmajor Avi Bluth të shtunën në mbrëmje, pas incidentit.
Në takim, Zamir kërkoi të merrte gjetjet kryesore të hetimit në vazhdim sa më shpejt të jetë e mundur, së bashku me rekomandimet e komandës, informoi IDF.
CNN raportoi se ndalimi i ekuipazhit zgjati dy orë. Subjektet e tyre palestinezë të intervistuara u arrestuan së bashku me ta.
Gjatë atij ndalimi, ushtarët e IDF-së ndanë perspektivat e tyre personale mbi sovranitetin izraelit në Bregun Perëndimor me korrespondentin e CNN-së në Jerusalem, Jeremy Diamond.
Një ushtar i IDF-së, i cili e identifikoi veten për CNN-në si Meir, pranoi se punkti i kolonëve që ai po mbronte në Tayasir është e paligjshme sipas ligjit izraelit.
"Por kjo do të jetë një zgjidhje ligjore. Ngadalë, ngadalë", tha Meir.
Kur CNN pyeti nëse Meir po ndihmonte me dëshirë që kjo të bëhej realitet, ai u përgjigj: "Sigurisht. Unë ndihmoj popullin tim".
Meir dhe një ushtar tjetër u thanë vazhdimisht gazetarëve se i gjithë Bregu Perëndimor i përket Izraelit dhe popullit hebre, duke i bërë jehonë retorikës së ministrave të qeverisë së ekstremit të djathtë izraelit, siç është Ministri i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir.
Ata gjithashtu thuhet se i etiketuan hapur të gjithë palestinezët si terroristë dhe folën për hakmarrje për Yehuda Sherman, një kolon 18-vjeçar i cili u vra nga një shofer palestinez duke përplasur veturën e tij mbi të riun izraelit.
Palestinezët vendas kundërshtojnë rrëfimet e vdekjes së Shermanit dhe i thanë CNN-së se ai po përpiqej të vidhte një dele.
Ushtarët thanë se e kishin njohur personalisht Shermanin dhe lanë të kuptohej se incidenti kishte ndikuar në operacionet e tyre zyrtare.
"Nëse do të kishit një vëlla dhe ata do ta vrisnin, çfarë do të kishit bërë", pyeti një nga ushtarët ekipin e CNN.
"Pra, kjo është hakmarrje" u përgjigj CNN.
"Hakmarrje," u përgjigj Meir. "Dëgjoni, në fund të fundit, nëse shteti nuk adreson atë që bënë - ata që vranë të riun, çfarë prisni të bëjmë ne".
Në përgjigje të incidentit, IDF lëshoi një deklaratë, duke thënë: "Veprimet dhe sjellja e ushtarëve në incident janë të papajtueshme me atë që pritet nga ushtarët e IDF që veprojnë në zonën e Judesë dhe Samarisë".
Ushtria i tha CNN se incidenti do të shqyrtohej plotësisht. Nuk iu përgjigj pyetjeve të medias në lidhje me dhunën në rritje të kolonëve në Bregun Perëndimor ose punktin e ri.
Ekipi i CNN intervistoi një palestinez vendas nga Tayasir të quajtur Abdullah Daraghmeh, 75 vjeç, i cili po shërohej në një spital pasi thuhet se u sulmua nga kolonët në shtëpinë e tij ndërsa flinte në shtrat.
Banorët raportuan se kolonët kishin sulmuar Tayasir herët të enjten në mëngjes, duke qëlluar me armë në ajër dhe duke sulmuar disa banorë palestinezë.
Daraghmeh pësoi një frakturë kafke si pasojë e sulmit, fraktura të shumta të kockave të fytyrës dhe humbjen e disa dhëmbëve.
"Ai ishte në gjumë. Kjo nuk është normale", tha djali i tij për CNN.
Daraghmeh i tha CNN se nëse kolonët do të ktheheshin në shtëpinë e tij, e vetmja mënyrë veprimi e tij do të ishte t'i filmonte.
"Nëse vijnë, unë do të mbaj telefonin tim dhe do të filmoj. Nuk mund t'i shtyj ose t'i prek - do të më çojnë në polici dhe do të më burgosin nëse nuk më vrasin", tha Dabak.
"Kamera është arma ime e vetme - është e vetmja gjë që mund të vërtetojë se jam i pafajshëm", shtoi ai. /Telegrafi/