Vdekja e Ajatollah Khameneit mund të ndryshojë doktrinën bërthamore të Iranit
Kur programi i fshehtë bërthamor i Iranit u bë i njohur ndërkombëtarisht më shumë se dy dekada më parë, Teherani këmbënguli se qëllimet e tij ishin paqësore dhe se nuk kishte plane për të zhvilluar armë, shkruan CNN.
Udhëheqësi suprem i atëhershëm i vendit, Ajatollah Ali Khamenei, madje shkoi deri aty sa lëshoi një fetva, ose vendim ligjor sipas ligjit islamik, duke i ndaluar ato, transmeton Telegrafi.
Por vdekja e tij nga duart e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit muajin e kaluar mund të hapë rrugën për fraksionet më të ashpra të regjimit që ta rishqyrtojnë vendimin. Diskursi publik në Iran tashmë po shkon drejt atij drejtimi.
"Fetvaja bërthamore ka vdekur", tha për CNN Trita Parsi e Institutit Quincy për Shtetësi të Përgjegjshme.
"Mendimi i elitës, si dhe opinioni publik, kanë ndryshuar në mënyrë dramatike për këtë, gjë që nuk duhet të jetë e habitshme pasi Irani është bombarduar dy herë në mes të negociatave nga dy shtete të pajisura me armë bërthamore", shtoi Parsi.
Për vite me radhë, ish-udhëheqësi suprem i rezistoi presionit të brendshëm për të autorizuar ndërtimin e një arme bërthamore, veçanërisht pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump u tërhoq nga pakti bërthamor i negociuar midis Iranit dhe administratës Obama në vitin 2018.
I përballur me armiqësinë në rritje amerikane dhe izraelite, Khamenei në vend të kësaj iu përmbajt doktrinës së tij të asaj që ekspertët e quajnë "durim strategjik".
Ai i lejoi Iranit të përparonte vazhdimisht programin e tij të pasurimit të uraniumit, duke e afruar materialin gjithnjë e më shumë me nivelet e armëve pa kaluar pragun e zhvillimit të bombës aktuale.
Pozicioni bërthamor i Mojtabës i paqartë
Thirrjet për të ndërtuar një bombë bërthamore u bënë më të forta me operacionin ushtarak të paprecedentë të Izraelit kundër Iranit vitin e kaluar, i cili vrau disa nga udhëheqësit ushtarakë dhe bërthamorë të vendit.
Thirrjet u rritën përsëri me urdhrin e Trump për të goditur tre nga vendet më të rëndësishme bërthamore të Iranit.
Edhe para këtyre sulmeve, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) e Iranit kishte paralajmëruar se Teherani ishte i përgatitur të ndryshonte qëndrimin e tij bërthamor.
“Një përmbysje e doktrinës dhe politikave bërthamore të Iranit, duke përfshirë një zhvendosje nga konsideratat e mëparshme, është e mundshme dhe e imagjinueshme”, tha Ahmad Haqtalab, komandanti i IRGC-së përgjegjës për mbrojtjen e objekteve bërthamore të Iranit, në vitin 2024.
Irani ende nuk e ka përmbysur publikisht doktrinën e tij. Megjithatë, ai zotëron më shumë se 400 kilogramë uranium të pasuruar shumë.
Kjo do të ishte e mjaftueshme për të prodhuar disa armë bërthamore nëse djali i Khameneit dhe udhëheqësi i ri suprem i Iranit, Mojtaba, përmbys fetvanë e babait të tij. Urani është një lëndë djegëse kyçe për termocentralet bërthamore që mund të përdoret për të krijuar një bombë nëse pasurohet në nivele të larta.
Mojtaba mbetet i fshehur, duke nxitur spekulime rreth gjendjes së tij fizike dhe aftësisë së tij për të marrë vendime, ndërsa IRGC-ja shtrëngon kontrollin e saj mbi vendin.
I pyetur nëse politika bërthamore e Iranit do të ndryshonte nën udhëheqjen e re, Ministri i Jashtëm, Abbas Araghchi i tha Al Jazeera këtë muaj se nuk ishte i sigurt për “qëndrimin jurisprudencial ose politik” të udhëheqësit të ri mbi armët bërthamore.
“Kuptimi im është se kjo nuk duhet të ndryshojë shumë nga politikat tona të mëparshme, por duhet të presim derisa të bëhemi të vetëdijshëm për pikëpamjet e tij”, shtoi ai.
Arsyet e Iranit për vetëpërmbajtje kanë mbaruar, thotë eksperti.
Fjalimi i parë i supozuar i Mojtabës si udhëheqës ishte një deklaratë e lexuar nga një prezantues lajmesh në televizionin shtetëror.
Në të, ai u zotua të hakmerrej për vdekjen e babait të tij dhe të të tjerëve të vrarë në luftë, por nuk përmendi programin bërthamor, duke i lënë vëzhguesit të spekulojnë rreth fatit të doktrinës bërthamore të Iranit.
Udhëheqja mbijetuese e Iranit po përballet gjithashtu me thirrjet në rritje të brendshme për një përmbysje të politikës bërthamore.
Ky presion po rritet ndërsa IRGC konsolidon pushtetin dhe riemëron komandantët e pensionuar të linjës së ashpër për të udhëhequr një brez më të ri dhe më hakmarrës luftëtarësh.
“Kemi hyrë në një fazë të re”, tha Nasser Torabi, një komentator i linjës së ashpër, për televizionin shtetëror në një segment të transmetuar këtë muaj.
“Pas kësaj lufte, Irani do të njihet si një superfuqi globale… Ne duhet të marrim masa për të prodhuar ose poseduar armë bërthamore”, shtoi Torabi.
Duket se mbështetësit e linjës së ashpër të Iranit dhe IRGC tani ndiejnë se ka një mundësi për të ndryshuar doktrinën bërthamore që ekziston prej kohësh, tha Sina Azodi, autor i librit “Irani dhe Bomba: Shtetet e Bashkuara, Irani dhe Çështja Bërthamore”.
“Një nga arsyet pse ata ushtruan vetëpërmbajtje bërthamore ishin sulmet e frikës nga Izraeli dhe SHBA-të. Por në këtë pikë ku ata sulmuan gjithsesi, të gjitha bastet janë të gabuara për ta”, tha Azodi.
“Kjo luftë ka ndryshuar rrënjësisht gjithçka, pasi vendi po përjeton shumë ndëshkime”, shtoi ai.
A mund të çojë lufta në më shumë armë bërthamore në të gjithë botën?
Ndërtimi i një arme bërthamore varet nga përmbysja e fetvasë, qasja në uranium të pasuruar shumë dhe aftësia për të ndërtuar një bombë funksionale.
“Duke supozuar se regjimi iranian ka qasje në rezervat e tij të uraniumit të pasuruar shumë, ai mund të zgjedhë të ndërtojë një pajisje bërthamore të papërpunuar në vend të një arme të sofistikuar, të transportueshme nga raketat”, tha Azodi.
Ky dizajn më i thjeshtë dhe më pak kompleks mund të prodhojë ende një shpërthim të vërtetë bërthamor, të krahasueshëm në fuqinë shkatërruese me armët e hershme.
Por do të ishte më pak efikas dhe shumë më pak i dobishëm ushtarakisht për transportimin me raketa.
Vlera e tij kryesore do të ishte në vend të kësaj politike: të demonstronte aftësinë bërthamore dhe të ofronte një masë parandalimi, thonë ekspertët.
Por, pavarësisht nëse është krijimi i mundshëm i një pajisjeje të papërpunuar, të njohur në gjuhën e folur si një “bombë e ndyrë”, apo ndërtimi i një bombe bërthamore më të sofistikuar, parandalimi nuk është i garantuar.
“Irani nuk mund t’i përdorë forcat e tij bërthamore për të kërcënuar SHBA-në. Raketat e tij nuk mund të arrijnë SHBA-në, dhe edhe nëse do të mundte, me 50 koka bërthamore nuk mund ta pengosh një vend që ka 5,000 armë bërthamore”, tha Azodi.
Ai thekson se politika e parandalimit e Iranit gjatë dekadave është përqendruar kryesisht në Irak, Izrael dhe së fundmi në Arabinë Saudite.
Dhe, nëse Irani do të vazhdonte me armën e vet, ai thotë se Riadi ka të ngjarë të jetë kandidati i ardhshëm rajonal që do të përpiqet të krijojë një bombë.
Udhëheqësi de facto saudit madje e shprehu këtë tetë vjet më parë.
Në vitin 2018, Princi i Kurorës Saudite Mohammed bin Salman ishte i qartë, duke thënë: “Pa dyshim, nëse Irani do të zhvillonte një bombë bërthamore, ne do ta ndiqnim shembullin sa më shpejt të jetë e mundur”. /Telegrafi/