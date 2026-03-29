Ushtria izraelite vetëm disa ditë larg goditjes së të gjitha objektivave të saj "prioritet kryesor"
Forcat izraelite (IDF) janë vetëm disa ditë larg goditjes së të gjitha objektivave në Iran që i klasifikon si "prioritet kryesor", tha sot një zëdhënës.
Objektivat ndahen në grupe të ndryshme, "mund të jenë raketa balistike, prodhim (armësh), qendra bërthamore, të komandës dhe kontrollit, e kështu me radhë", tha Nadav Shoshani, zëdhënësi i IDF-së.
Brenda secilit grup, ka kategori të ndryshme - "thelbësore, të rëndësishme dhe shtesë", shpjegoi Shoshani, transmeton Telegrafi.
Dhe brenda pak ditësh, "ne do të jemi në gjendje ta përfundojmë punën kundër objektivave me përparësi kryesore në grupin familjar të prodhimit", tha ai.
"(Kjo) nuk do të thotë që po i shterojmë objektivat tona, por duke folur për përparësinë kryesore të asaj që e shënuam si përparësi kryesore, ne do të jemi në gjendje ta arrijmë atë brenda pak ditësh", shtoi ai.
Shoshani ngurroi të vendoste një afat kohor të detajuar në rast se "kushtet operacionale" ndryshojnë.
Gjatë fundjavës, IDF goditi dy fabrika çeliku në Iran, përfshirë një që përdor material radioaktiv, tha mbikëqyrësi bërthamor i OKB-së, si dhe një fabrikë uji të rëndë në Arak, e cila përfshin vende kryesore prodhimi për plutonium.
Shoshani tha se IDF goditi atë uzinë uji të rëndë edhe gjatë ofensivës së saj qershorin e kaluar, "por inteligjenca identifikoi përpjekje për ta rindërtuar atë".
Përveç shkatërrimit të objektivave ushtarake, sulmet e përbashkëta SHBA-Izrael ndaj Iranit kanë vrarë të paktën 1,900 njerëz në Iran dhe kanë dëmtuar shumë infrastrukturë civile, duke përfshirë qindra objekte mjekësore dhe shkolla, sipas Gjysmëhënës së Kuqe Iraniane. /Telegrafi/