Sanksionet e SHBA-së synojnë autoritetin e Ngushticës së Hormuzit të Iranit
Organi i sapokrijuar i Iranit për të detyruar transportuesit të respektojnë rregullat e tij rreth ngushticës së Hormuzit është shtuar në listën e sanksioneve të Thesarit të SHBA-së.
Autoriteti i Ngushticës së Gjirit Persik është vendosur në listën e Shtetasve të Përcaktuar Speciale të Thesarit, i cili në përgjithësi do t'i ndalojë personat amerikanë të merren me të, transmeton Telegrafi.
Thesari tha se krijimi i autoritetit ishte një përpjekje e re nga Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) për të “monetarizuar fushatën e saj të terrorit të sponsorizuar nga shteti duke zhvatur anijet që kalojnë tranzit në ngushticën e Hormuzit”, në një deklaratë të mërkurën.
Irani është përpjekur të zbatojë një protokoll të ri për kalimin tranzit në Ngushticën e Hormuzit, që nga mbyllja efektive e rrugës ujore kritike pas fillimit të luftës amerikano-izraelite me Iranin më 28 shkurt.
Organizata u krijua më 5 maj si një "organ ligjor dhe përfaqësues zyrtar i Republikës Islamike të Iranit përgjegjës për lëshimin e lejeve dhe rregullimin e trafikut detar" përmes ngushticës, tha gazeta e lidhur me shtetin iranian Nour News.
Këtë muaj, Teherani përcaktoi një sërë rregullash të reja për anijet që kërkojnë të kalojnë tranzit përmes ngushticës, sipas një dokumenti të parë nga CNN, duke vazhduar përpara me përpjekjet për të zyrtarizuar kontrollin mbi rrugën ujore në kundërshtim me paralajmërimet e SHBA.
I titulluar "Deklarata e informacionit të anijes", dokumenti është një formular aplikimi i lëshuar nga Autoriteti i Ngushticës së Gjirit Persik (PGSA) dhe duhet të plotësohet nga të gjitha anijet tranzit për të siguruar kalim të sigurt.
Ajo u nda me CNN nga Lloyd's List dhe një burim tjetër i industrisë së transportit që dëshironte të mbetej anonim. /Telegrafi/