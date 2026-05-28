Irani synon bazën ajrore amerikane
Forcat e armatosura të Iranit thanë se kanë synuar një bazë ajrore amerikane, pas një sulmi amerikan pranë aeroportit Bandar Abbas, sipas agjencisë së lajmeve Tasnim.
IRGC nuk tha se cilën bazë amerikane kishte synuar, por paralajmëroi për një përgjigje "më vendimtare" dhe tha se përgjegjësia për pasojat i takon "agresorit".
"Armiku e di që agresioni nuk do të mbetet pa përgjigje", tha ajo, transmeton Telegrafi.
Shkëmbimi i zjarrit shton pasigurinë në rritje nëse armëpushimi SHBA-Iran do të qëndrojë.
Më parë këtë javë, Uashingtoni tha se kishte nisur "sulme vetëmbrojtëse", duke synuar anije që dyshohet se po vendosnin mina.
Teherani pretendoi se këto sulme ishin një shkelje e armëpushimit.
Televizioni shtetëror iranian raportoi dje se ishte hartuar një "kornizë fillestare jozyrtare për një memorandum mirëkuptimi" midis dy palëve.
Sipas draftit, forcat ushtarake amerikane do të tërhiqeshin nga afërsia e Iranit, dhe do të hiqnin bllokadën detare në portet iraniane.
Uashingtoni më vonë i quajti pretendimet e draft-marrëveshjes një "trillim të plotë". /Telegrafi/