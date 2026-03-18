Ndërsa Izraeli pretendon se ka eliminuar më shumë figura, këta janë zyrtarët kryesorë iranianë që dihet se kanë vdekur.

Pas raportimit të mediave shtetërore iraniane për vdekjen e komandantit të Basij, Gholamreza Soleimani është zyrtari më i fundit që është vrarë që nga fillimi i luftës.

Izraeli gjithashtu pretendon se ka vrarë kreun e fuqishëm të sigurisë iraniane, Ali Larijani, megjithatë kjo nuk është konfirmuar nga Irani, shkruan skynews.

MINUTË PAS MINUTE - Gjithçka që po ndodh në Iran dhe në Lindjen e Mesme

Ja listë e zyrtarëve kryesorë iranianë që janë vrarë deri tani gjatë luftës:

Ayatollah Ali Khamenei – udhëheqësi suprem i Iranit që nga viti 1989, u vra në sulme të papritura amerikano-izraelite që shënuan fillimin e luftës;

Ali Shamkhani – sekretar i Këshillit të Sigurisë së Iranit dhe këshilltar kryesor i Khamenei-t. U vra në sulmet amerikano-izraelite;

Mohammad Pakpour – komandant i Gardës Revolucionare të Iranit, ky ishte figura kyçe në shtypjen e fundit të protestave që la pas mijëra të vrarë;

Aziz Nasirzadeh – ministër i mbrojtjes i Iranit, i cili kishte kërcënuar me sulme hakmarrëse ndaj bazave amerikane në Lindjen e Mesme;

Mohammad Shirazi – kreu i Byrosë Ushtarake që nga viti 1989, përgjegjës për lidhjet mes Khamenei-t dhe komandantëve të lartë të forcave të armatosura;

Abdol Rahim Mousavi – shef i stafit të forcave të armatosura, pasardhës i Mohammad Bagheri-t, i cili u vra nga Izraeli gjatë luftës 12-ditore vitin e kaluar.

Esmaeil Khatib - Ministri i Inteligjencës i Iranit. /Telegrafi/

AziaNga BotaBotë