Nga Khamenei te Soleimani - kush janë zyrtarët e fuqishëm iranianë që humbën jetën deri më tani
Ndërsa Izraeli pretendon se ka eliminuar më shumë figura, këta janë zyrtarët kryesorë iranianë që dihet se kanë vdekur.
Pas raportimit të mediave shtetërore iraniane për vdekjen e komandantit të Basij, Gholamreza Soleimani është zyrtari më i fundit që është vrarë që nga fillimi i luftës.
Izraeli gjithashtu pretendon se ka vrarë kreun e fuqishëm të sigurisë iraniane, Ali Larijani, megjithatë kjo nuk është konfirmuar nga Irani, shkruan skynews.
Ja listë e zyrtarëve kryesorë iranianë që janë vrarë deri tani gjatë luftës:
Ayatollah Ali Khamenei – udhëheqësi suprem i Iranit që nga viti 1989, u vra në sulme të papritura amerikano-izraelite që shënuan fillimin e luftës;
Ali Shamkhani – sekretar i Këshillit të Sigurisë së Iranit dhe këshilltar kryesor i Khamenei-t. U vra në sulmet amerikano-izraelite;
Mohammad Pakpour – komandant i Gardës Revolucionare të Iranit, ky ishte figura kyçe në shtypjen e fundit të protestave që la pas mijëra të vrarë;
Aziz Nasirzadeh – ministër i mbrojtjes i Iranit, i cili kishte kërcënuar me sulme hakmarrëse ndaj bazave amerikane në Lindjen e Mesme;
Mohammad Shirazi – kreu i Byrosë Ushtarake që nga viti 1989, përgjegjës për lidhjet mes Khamenei-t dhe komandantëve të lartë të forcave të armatosura;
Abdol Rahim Mousavi – shef i stafit të forcave të armatosura, pasardhës i Mohammad Bagheri-t, i cili u vra nga Izraeli gjatë luftës 12-ditore vitin e kaluar.
Esmaeil Khatib - Ministri i Inteligjencës i Iranit. /Telegrafi/