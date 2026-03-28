Izraelitët protestojnë kundër luftës me Iranin, përleshen me policinë
Në Izrael kanë shpërthyer protesta kundër luftës së nisur nga Izraeli dhe SHBA kundër Iranit, fillimisht duke tërhequr vetëm disa dhjetëra pjesëmarrës.
Numrat tani duket se po rriten, megjithëse janë shumë larg dhjetëra mijërave që mbushën rrugët vitin e kaluar për të protestuar kundër luftës në Gaza.
Një numër ish-parlamentarësh dhe organizatash të shquara të krahut të majtë iu bashkuan tubimeve, duke përfshirë “Standing Together”, “Peace Now” dhe “Women Wage Peace”.
Pamjet tregonin oficerët e zbatimit të ligjit duke larguar demonstruesit në Tel Aviv.
Skena të ngjashme u filmuan nga aktivistët në qytetin verior të Haifas.
ISRAELI POLICE CRACK DOWN ON MASSIVE ANTI-WAR RALLY IN TEL AVIV
Clashes Erupt as Hundreds Face Off Against Security Forces. Organizers Call Today’s Turnout the ‘Largest Protest to Date’pic.twitter.com/W7omxjYkCs
— Clash Observer (@clashobserver) March 28, 2026
Sipas udhëzimeve të sigurisë në kohë lufte, tubimet e më shumë se 50 personave janë të ndaluara në Izrael, pasi vendi përballet me breshëri raketash dhe raketash të përditshme nga Irani dhe Libani.
Një zëdhënës i njërit prej grupeve organizuese tha se protestat nuk ishin autorizuar.
Në Tel Aviv, raportohet se forcat e sigurisë shtynë me forcë protestuesit, duke i rrëzuar disa përtokë.
💥Over 1500 anti-war, anti-Netanyahu protesters in Tel Aviv were assaulted by police on the illegal grounds that while Israel is at war no one can protest against it. pic.twitter.com/c5OrGhvrtv
— Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) March 28, 2026
Organizatorët nga grupi aktivist hebreo-arabë “Standing Together” thanë në një deklaratë se policia ishte “udhëzuar të kryente arrestime dhe të heshtte”, duke shtuar se “qeveria ka frikë nga zgjerimi i lëvizjes së protestës”.
"Jemi katër javë në luftë dhe askush nuk e di në të vërtetë se cili është qëllimi", tha Yoram.
Ndryshe, mbështetja publike për luftën kundër Iranit mbetet e lartë në Izrael.
Një sondazh i publikuar të premten nga Instituti i Demokracisë së Izraelit zbuloi se 78% e izraelitëve hebrenj mbështesin luftën. /Telegrafi/