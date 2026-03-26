Shefi i marinës iraniane që qëndron pas mbylljes së Ngushticës së Hormuzit, vritet në një sulm ajror
Shefi i Marinës së Iranit, i cili qëndronte pas Ngushticës së Hormuzit, thuhet se është vrarë në një sulm ajror - ndërsa Donald Trump thotë se dëshiron një "përfundim të shpejtë të luftës".
Alireza Tangsiri, 64 vjeç, një figurë kyçe në ruajtjen e kontrollit mbi rrugën ujore kritike, u qëllua me bombë në një qytet port aty pranë, tha një zyrtar izraelit.
Burimi i tha The Jerusalem Post se udhëheqësi i Marinës u vra në Bandar Abbas - i vendosur në bregdetin e Iranit me arterien tregtare.
Nën komandën e Tangsirit, Marina Iraniane ka minuar ngushticën dhe ka bombarduar çdo anije armiqësore që kalonte, transmeton Telegrafi.
Kontrolli i shefit ka rritur çmimet globale të energjisë - pasi Ngushtica e Hormuzit është një kalim për një të pestën e eksporteve globale të naftës.
Duke u emëruar në krye të Marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) në vitin 2018 - Tangsiri kishte shtuar veprimet në ujërat e Iranit gjatë muajit të fundit.
Vetëm javën e kaluar, ai kërcënoi: "Objektet e naftës të lidhura me Amerikën tani janë në të njëjtin nivel me bazat amerikane dhe do të sulmohen me forcë të plotë".
Kjo vjen ndërsa Trump shtyn për një fund të menjëhershëm të luftës me Iranin, ndërsa ai shprehet i zemëruar se regjimi ka "frikë" të pranojë se po kërkon bisedime.
Presidenti amerikan u ka thënë ndihmësve se dëshiron që konflikti të përfundojë brenda disa javësh, me një afat të caktuar që afrohet para bisedimeve të rëndësishme me Kinën në mesin e majit.
Burime nga Shtëpia e Bardhë thonë se Trump është i vendosur ta përfundojë luftën para 14 majit - kur ai do të takohet me Xi Jinping - pasi samiti u shty për shkak të luftës.
Ai beson se sulmi i përbashkët i bombardimeve SHBA-Izrael është afër goditjes së objektivave të tij.
Por Teherani po përpiqet dhe po e refuzon publikisht paqen, ndërsa, këmbëngul Trump, përpiqet për një marrëveshje.
"Ata po negociojnë, meqë ra fjala, dhe duan shumë të bëjnë një marrëveshje", tha ai.
"Por ata kanë frikë ta thonë këtë, sepse mendojnë se do të vriten nga populli i tyre", shtoi Trump.
Vrasja e Tangsiri shënon goditjen e fundit ndaj regjimit në rënie mes fushatës SHBA-Izrael. /Telegrafi/