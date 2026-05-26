Një cisternë ka raportuar një shpërthim të jashtëm në Ngushticën e Hormuzit, pranë Omanit, sipas Operacioneve të Tregtisë Detare të Mbretërisë së Bashkuar.

Kapiteni i cisternës tha se shpërthimi ndodhi në anën e portit dhe se një sasi e caktuar karburanti është derdhur në det.

Megjithatë, ekuipazhi dhe anija thuhet se janë të sigurta, transmeton Telegrafi.

Irani 'nuk do të arrijë marrëveshje me SHBA-në nëse nuk lirohen fondet e ngrira'

Irani vazhdon të bllokojë qasjen në rrugën ujore kyçe për trafikun tregtar, me disa anije që janë vënë nën zjarr iranian që nga fillimi i luftës.

Incidenti i sotëm ndodhi pasi Irani akuzoi SHBA-në për një "shkelje flagrante" të armëpushimit dhe u zotua të mos e lërë atë pa përgjigje. /Telegrafi/

AziaNga BotaBotë