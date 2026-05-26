Rreth 1.8 milionë myslimanë luten në malin e shenjtë të Arafatit - pamje
Rreth 1.8 milionë haxhilerë myslimanë sot u drejtuan drejt fushave të malit Arafat në Arabinë Saudite, në kulmin e pelegrinazhit vjetor të Haxhit.
Grupet e haxhilerëve u monitoruan nga afër nga forcat e sigurisë të vendosura përgjatë rrugëve dhe shtigjeve për të menaxhuar turmat në përputhje me planet e miratuara.
Në Arafat, haxhilerët kryejnë lutjet e mesditës në forma të kombinuara dhe të shkurtuara në xhaminë "Namirah".
Në perëndim të diellit, ata vazhdojnë për në Muzdalifah, ku kryejnë lutjet e perëndimit të diellit dhe të natës, pastaj qëndrojnë gjatë natës deri në agimin e ditës tjetër.
Ritualet e Haxhit filluan zyrtarisht të hënën me haxhilerët që mbërrijnë në Mina, në perëndim të Arabisë Saudite, mes shërbimeve të gjera dhe masave të sigurisë që synojnë lehtësimin e pelegrinazhit.
Haxhi përbëhet nga disa rituale, të cilat kanë për qëllim të simbolizojnë konceptet thelbësore të besimit islam dhe të përkujtojnë sprovat e Profetit Ibrahim dhe familjes së tij.
Autoritetet saudite kanë zgjeruar masat organizative dhe të sigurisë për sezonin e Haxhit 2026, përfshirë përdorimin e teknologjive të mbikëqyrjes dhe sistemeve të monitorimit të turmës për të menaxhuar lëvizjen e haxhilerëve dhe për të parandaluar hyrjen e paautorizuar në vendet e shenjta. /AA/