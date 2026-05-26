Fernandes, Rice dhe Xhaka - top 20 lojtarët më të mirë të sezonit në Ligën Premier
Sezoni 2025/26 i Ligës Premier u mbyll me shumë befasi dhe lojtarë që shkëlqyen në nivele të larta.
GOAL ka renditur 20 performuesit më të mirë të kampionatit, ku në krye doli Bruno Fernandes, ndërsa në listë gjenden yje të elitës dhe emra që kanë shpërthyer këtë edicion. Nuk mungoi as Granit Xhaka, që tregoi formë të jashtëzakonshme te Sunderland.
20) Elliot Anderson (Nottingham Forest)
Mesfushori ishte ndër më të mirët në aspektin e dueleve, driblimeve dhe pasimeve të sakta, edhe pse Forest pati sezon të vështirë. U dallua edhe si lojtari më i faulluar në ligë (80).
19) Bernardo Silva (Manchester City)
Në sezonin e tij të fundit te City, portugezi u vlerësua për energjinë, lëvizjen dhe rolin në ndërtimin e aksioneve. Ndonëse me pak gola, ndikimi i tij në lojë mbeti i madh.
18) Morgan Rogers (Aston Villa)
Shkëlqeu me 10 gola dhe 6 asistime, duke qenë “motori” i Villas gjatë gjithë sezonit. Renditet lart edhe për distancën e përshkuar, duke treguar intensitet të jashtëzakonshëm.
17) Eli Junior Kroupi (Bournemouth)
Debutim i madh në Ligën Premier: 13 gola dhe rekord si adoleshenti me më së shumti gola në sezonin e parë. Forma e tij ishte kyçe në kualifikimin e Bournemouthit në Evropë.
16) Casemiro (Manchester United)
Rikthim i fortë: jo vetëm mburojë para mbrojtjes, por edhe rrezik në sulm me 9 gola. Man United do ta ketë të vështirë zëvendësimin e tij nëse largohet.
15) Granit Xhaka (Sunderland)
Kapiten dhe lider në një skuadër të sapongjitur, duke sjellë përvojë dhe stabilitet. Me 6 asistime dhe statistika të forta defensive, pati rol të madh në kualifikimin në Ligën e Evropës.
14) Jurrien Timber (Arsenal)
U cilësua ndër mbrojtësit më të mirë të ligës: 3 gola dhe 5 asistime, i pari ndër mbrojtësit për kontribut direkt në gola. Lëndimi i tij në mars u ndje, por Arsenali e mbylli kampion.
13) Dominik Szoboszlai (Liverpool)
I dalluar në një sezon të vështirë për Liverpoolin: 6 gola dhe 7 asistime, plus 78 raste të krijuara (i dyti në ligë). I vlefshëm edhe taktikisht, duke luajtur edhe si mbrojtës krahu.
12) William Saliba (Arsenal)
Një nga qendërmbrojtësit më të klasit: 30 ndeshje startues dhe “clean sheets” në gjysmën e tyre. Stabiliteti i tij ishte themelor në titullin e Arsenalit.
11) Joao Pedro (Chelsea)
15 gola dhe 20 kontribute totale (gola+asiste), duke qenë një nga më të rrezikshmit në ligë. U shpall edhe Lojtari i Vitit te Chelsea për ndikimin e tij.
10) Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)
Shpëtoi Forestin me një shpërthim në fund: 9 gola në 10 ndeshjet e fundit, gjithsej 15 në sezon. Performancë lideri në momentet kur duhej më së shumti.
9) Nico O’Reilly (Manchester City)
U shpall Lojtari i Ri i Vitit, duke shkëlqyer si mbrojtësi më golashënues me 5 gola. I gjithanshëm dhe i besueshëm, u përdor edhe në mesfushë.
8) Antoine Semenyo (Bournemouth/Manchester City)
Sezon i madh me 17 gola dhe ndikim i menjëhershëm edhe pas kalimit te City në janar. U vlerësua për fuqinë, depërtimet dhe stabilitetin në performancë.
7) Rayan Cherki (Manchester City)
Me 12 asistime (i dyti në ligë), u kthye në një nga lojtarët më kreativë dhe më argëtues për t’u parë. Ende duhet të rrisë golat, por potenciali është i madh.
6) Igor Thiago (Brentford)
Bëri sezon “të artë” me 22 gola dhe vendin e dytë në garën për Këpucën e Artë. Ishte arsyeja kryesore pse Brentford sfidoi pritshmëritë dhe u ngjit në tabelë.
5) David Raya (Arsenal)
Golden Glove për të tretin sezon radhazi, me 19 ndeshje pa pësuar gol. Shpëtimet e tij vendimtare e mbajtën Arsenalin në kurs titulli në ndeshje kyçe.
4) Erling Haaland (Manchester City)
27 gola dhe 8 asistime: sërish standard i lartë dhe Golden Boot tjetër. Edhe kur City pati luhatje, Haaland e mbajti ekipin në garë me golat e tij.
3) Gabriel Magalhaes (Arsenal)
Simbol i agresivitetit dhe sigurisë defensive, me 17 “clean sheets” (më i miri mes lojtarëve të fushës). I rrezikshëm edhe në goditje standarde, me gola vendimtarë.
2) Declan Rice (Arsenal)
Motor total i kampionëve: dominues në duele, i saktë në organizim dhe elitar në topa të ndalur. Krijoi 63 raste – vetëm tre lojtarë në ligë krijuan më shumë.
1) Bruno Fernandes (Manchester United)
Theu rekordin e asistimeve me 21 dhe shënoi edhe 9 gola, duke e udhëhequr Man Unitedin drejt vendit të tretë.
Me 136 raste të krijuara, ishte lojtari më dominues i sezonit sipas GOAL. /Telegrafi/