Arteta përfshihet personalisht në negociatat për transferimin e yllit anglez te Arsenali
Trajneri i Arsenalit, Mikel Arteta, po udhëheq personalisht negociatat për transferimin e radhës madhor, pasi klubi fitoi titullin e Ligës Premier.
Arteta më në fund e udhëhoqi Arsenalin drejt titullit të kampionit të Anglisë të dielën, duke e ngritur trofeun pasi kishte përfunduar në vendin e dytë për tri sezone radhazi.
Ai i dha fund pritjes 22-vjeçare të Arsenalit për një trofe të Ligës Premier dhe tani synon të jetë njeriu që e çon klubin drejt suksesit në Ligën e Kampionëve, kur të përballen me Paris Saint-Germain në finalen e së shtunës në Budapest.
Por Arteta tashmë po mendon për përforcime të mëdha për sezonin e ardhshëm, me një synim për të transferuar yllin e Aston Villës dhe të Anglisë, Morgan Rogers.
Sipas Alex Crook nga talkSPORT, Arteta po e udhëheq ndjekjen për Rogersin, i cili shënoi në triumfin e Villës në Ligën e Evropës ndaj Freiburgut javën e kaluar.
Ai realizoi 10 gola dhe dha edhe shtatë asistime në 37 paraqitje në Ligë Premier, ku Villa e mbylli sezonin në vendin e katërt dhe siguroi kualifikimin në Ligën e Kampionëve për sezonin e ardhshëm.
Sezoni i jashtëzakonshëm individual i Rogersit bëri që ai të ftohej në përfaqësuesen e Anglisë nga Thomas Tuchel për Kupën e Botës, përpara emrave si Cole Palmer, Phil Foden dhe Morgan Gibbs-Ëhite.
Thuhet se Arteta e sheh Rogersin si një transferim të domosdoshëm për t’i shtuar më shumë cilësi sulmit të skuadrës kampione, duke e konsideruar ardhjen e tij si një sinjal të fortë se Arsenali nuk do të ndalet pasi fitoi vetëm një titull.
Besohet se kanë nisur bisedimet paraprake me kampin e lojtarit, ndonëse Chelsea pritet të jetë gjithashtu në garë, së bashku me Manchester United./Telegrafi/