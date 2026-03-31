Raketa izraelite godet armën kundërajrore në Teheran
Një sulm ajror i Izraelit ka goditur një armë kundërajrore iraniane ZU‑23‑2, e vendosur në çatinë e një ndërtese shumëkatëshe në Teheran, duke shkaktuar zjarr dhe dëme të konsiderueshme.
Sulmi vjen në një kohë kur tensionet në rajon janë në rritje, pas serive të konflikteve të fundit që kanë përfshirë objektiva ushtarake dhe civile.
Pamjet e publikuara nga dëshmitarë tregojnë dy persona, të cilët besohet se janë operuesit e armës, duke u mbajtur nga skaji i çatisë që po digjej.
Në një moment dramatik, njëri prej tyre bie, duke ilustruar rrezikun e lartë të këtij sulmi për jetën e njerëzve në vendngjarje. Deri më tani, autoritetet iraniane nuk kanë dhënë një deklaratë zyrtare për incidentin, ndërsa identiteti dhe gjendja e personave të përfshirë mbetet e paqartë.
Analistët ushtarakë vënë në dukje se goditja e armës ZU‑23‑2, e cila përdoret për mbrojtje kundrejt sulmeve ajrore, mund të dëmtojë aftësinë e forcave iraniane për të mbrojtur objektivat strategjike në qytet.
Sulmi gjithashtu thekson strategjinë e Izraelit për të synuar objektivat që konsiderohen kërcënime të menjëhershme ndaj sigurisë së tij, duke rritur shqetësimet për një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit në rajon. /Telegrafi/