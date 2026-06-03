Një person ka pësuar lëndime trupore pas një përleshjeje të ndodhur të martën rreth orës 12:01 në Malishevë.

Sipas raportit policor, pas një mosmarrëveshjeje mes dy meshkujve kosovarë, situata ka eskaluar në përleshje fizike.

Gjatë incidentit, i dyshuari dyshohet se e ka goditur viktimën me një mjet të fortë, duke i shkaktuar lëndime.

Viktima ka marrë trajtim mjekësor, ndërsa i dyshuari është arrestuar.

Me vendim të prokurorit, ai është dërguar në mbajtje, ndërsa rasti po hetohet nga organet kompetente. /Telegrafi/

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