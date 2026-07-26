Tre persona kanë mbetur të lënduar si pasojë e një aksidenti trafiku që ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin rrugor Fushë Kosovë-Prishtinë, ku janë përfshirë dy vetura.

Aksident i rëndë në Fushë Kosovë, dy vetura të përfshira

Zëdhënësja e Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, ka bërë të ditur për Telegrafin se aksidenti ka ndodhur rreth orës 07:30.

“Rreth orës 07:30, në rrugën Fushë Kosovë-Prishtinë ka ndodhur një aksident trafiku, ku kanë qenë të përfshira dy automjete. Si pasojë e aksidentit, tre persona kanë pësuar lëndime trupore”, ka deklaruar Ahmeti.

Ajo ka bërë të ditur se me rastin po merret njësiti i trafikut rajonal. /Telegrafi/

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