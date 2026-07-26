Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur sot në Fushë Kosovë, ku sipas pamjeve nga vendi i ngjarjes dy vetura janë përfshirë në përplasje dhe kanë pësuar dëme të konsiderueshme materiale.

Në fotografitë e publikuara shihet se automjetet janë dëmtuar rëndë, ndërsa në vendin e ngjarjes kanë dalë edhe njësitet përkatëse të policisë.

Deri më tani nuk dihet nëse nga aksidenti ka persona të lënduar.

Telegrafi ka kontaktuar Policinë e Kosovës dhe është në pritje të përgjigjes. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme