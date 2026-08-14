Dy vajza të mitura zhduken në Prishtinë, rasti po hetohet
Një grua ka raportuar se dy vajzat e saj të mitura janë zhdukur dhe nuk dihet për vendndodhjen e tyre.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur më 12.06.2026, në Prishtinë.
Tutje thuhet se rasti është në hetim.
“Prishtinë / 12.06.2026 – 07:00-08:00. Më 13.06.2026 ankuesja kosovare ka njoftuar se dy vajza të mitura janë zhdukur dhe nuk dihet për vendndodhjen tyre. Rasti në hetime”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/
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