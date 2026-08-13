Vrasja në tentativë në Ferizaj, arrestohen tre të dyshuar
Tre persona janë arrestuar në Ferizaj, nën dyshimin se kanë sulmuar fizikisht një person duke përdorur edhe mjete të forta.
Rasti ka ndodhur më 13 gusht 2026, rreth orës 06:05, në rrugën “Brigada 161”, ku fillimisht është raportuar si “Lëndim trupor”.
Sipas të dhënave fillestare të hetimit, tre të dyshuarit dyshohet se kanë sulmuar fizikisht viktimën A.SH., duke i shkaktuar lëndime trupore. Viktima fillimisht është dërguar për trajtim në Qendrën Emergjente në Ferizaj, ndërsa më pas është transferuar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë ekipet reaguese dhe hetuesit e Stacionit Policor në Ferizaj, ndërsa më pas edhe hetuesit dhe krim-teknikët rajonalë, të cilët kanë ekzaminuar vendin e ngjarjes dhe kanë mbledhur prova e dëshmi relevante.
Në konsultim me prokurorin e shtetit, të dyshuarit D.A., 26 vjeç, dhe A.A., 29 vjeç, janë intervistuar dhe më pas janë ndaluar për 48 orë.
Ndërkaq, për të dyshuarin e mitur A.A., 17 vjeç, është kontaktuar prokurori kujdestar për të mitur, i cili ka lëshuar aktvendim për ndalim prej 24 orësh.
Rasti po hetohet nga Sektori Rajonal i Hetimeve, në koordinim me Prokurorinë Themelore në Ferizaj.
Policia ka bërë të ditur se për zhvillimet e mëtejshme lidhur me rastin do të njoftojë përmes raportit vijues.