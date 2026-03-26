Tankeri turk i naftës sulmohet nga dronë pranë ngushticës së Bosforit në Stamboll
Një cisternë nafte bruto në pronësi të një kompanie turke me seli në Stamboll u sulmua herët të enjten, rreth 14 milje larg Bosforit, sipas raportimeve të medias turke.
Cisterna e naftës bruto Altura, në pronësi të Pergamon Shipping, ishte nisur nga Rusia dhe thuhet se u sulmua nga një dron dhe një mjet sipërfaqësor pa pilot, transmeton Telegrafi.
Cisterna Altura, që i përkiste kompanisë turke Pergamon Denizcilik Isletmeleri A.S., u nis nga qyteti portual rus i Novorossiysk në bregdetin verilindor të Detit të Zi.
Cisterna, për të cilën raportohet se mbante 140,000 ton naftë, dyshohet se u sulmua rreth orës 12:30 të mëngjesit, rreth 14 milje larg Bosforit.
Cisterna, e cila është nën sanksione të Bashkimit Evropian dhe klasifikohet si një anije "Shadow Fleet" në MarineTraffic, thuhet se u godit nga një dron dhe një mjet sipërfaqësor pa pilot. Dëme u raportuan në pjesën e sipërme të anijes dhe në dhomën e motorëve.
Cisterna Altura lëshoi një thirrje për ndihmë dhe u ndihmua nga anija Erdek aty pranë. Sipas komunikimeve radiofonike, dhoma e motorëve po mbushej me ujë, por nuk u raportuan të lënduar.
Anije shpëtimi 11 dhe 12 nga Drejtoria e Përgjithshme e Sigurisë Bregdetare Turke, së bashku me anijen e shpejtë Siguria Bregdetare 5, u dërguan në vendngjarje.
Sipas agjencisë turke të lajmeve detare Haber Denizde, cisterna më parë operonte në flotën detare të Besiktas nën emrin Besiktas Dardanelles.
Anija u ble më vonë nga Kayseri Shipping me seli në Panama në maj 2024 dhe u shtua në flotën e saj nën emrin Kayseri.
Në nëntor 2025, anija u ble nga Pergamon Maritime me seli në Stamboll dhe u riemërua Altura.
Cisterna prej 163,750 tonësh u nënshtrua më vonë sanksioneve të njëpasnjëshme evropiane. /Telegrafi/