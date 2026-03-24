Trump flet për paqe, Netanyahu zotohet të vazhdojë me sulme ndaj Iranit
Ndërsa presidenti amerikan, Donald Trump, po flet për shanset e përfundimit të luftës së shpejti, kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, është zotuar të kryejë më shumë sulme.
Ai njoftoi se Izraeli do të "vazhdonte të sulmonte si në Iran ashtu edhe në Liban".
"Ne po shkatërrojmë programin e raketave dhe programin bërthamor, dhe vazhdojmë t'i japim goditje të rënda Hezbollahut", tha Netanyahu.
"Vetëm pak ditë më parë, eliminuam dy shkencëtarë të tjerë bërthamorë - dhe jemi ende aktivë", shtoi ai.
Ndryshe, lufta filloi kur SHBA-të dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit.
Raportohet se Trump udhëzoi ushtrinë amerikane që të shtyjë "të gjitha sulmet ushtarake kundër termocentraleve dhe infrastrukturës energjetike iraniane". /Telegrafi/
