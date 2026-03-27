Rubio: Lufta me Iranin do të përfundojë brenda javësh, jo muajsh
Sekretari i Shtetit amerikan, Marco Rubio, ka folur pas takimit të ministrave të jashtëm të G7 në Francë.
“SHBA-të presin që operacioni në Iran të përfundojë brenda javësh, jo muajsh”, u tha Rubio gazetarëve.
“Ne kemi objektiva dhe jemi shumë të bindur se jemi në prag të arritjes së tyre", shtoi ai.
Rubio deklaroi se Irani mund të vendosë të ngrejë një sistem takse në Ngushticën e Hormuzit, përpara se të thotë më vonë se çdo taksë e përhershme në rrugën ujore do të ishte e papranueshme", vazhdoi Rubio.
Sipas tij, nuk ka asgjë që Rusia po bën për Iranin që pengon ose ndikon në operacionin ushtarak amerikan në vend.
I pyetur për mundësinë e një pushtimi të mundshëm tokësor të Iranit nga SHBA-të, Sekretari tha: "Ne mund t'i arrijmë të gjitha objektivat tona me trupat tona tokësore. Por ne gjithmonë do të jemi të përgatitur t'i japim presidentit opsionalitet maksimal dhe mundësi maksimale për t'u përshtatur me situatat e papritura, nëse ato shfaqen". /Telegrafi/