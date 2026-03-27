Hakerët iranianë hyjnë në emailin e shefit të FBI-së, publikojnë materialet në internet
Hakerë të lidhur me Iranin kanë pohuar publikisht se kanë hyrë në emailin e drejtorit të FBI-së, Kash Patel, duke publikuar fotografi të drejtorit dhe dokumente të tjera.
Në faqen e tyre të internetit, grupi i hakerëve Handala Hack Team tha se Patel "tani do ta gjejë emrin e tij midis listës së viktimave të hakuara me sukses".
Një zyrtar i Departamentit të Drejtësisë konfirmoi se emaili i Patel ishte hakuar dhe tha se materiali i publikuar në internet dukej autentik.
Handala, e cila e quan veten një grup hakerësh pro-palestinezë, konsiderohet nga studiuesit perëndimorë si një nga disa grupet e përdorura nga njësitë e inteligjencës kibernetike të qeverisë iraniane.
Handala kohët e fundit mori përsipër hakimin e ofruesit të pajisjeve dhe shërbimeve mjekësore Stryker me seli në Michigan, duke pretenduar se kishte fshirë një sasi të madhe të dhënash të kompanisë.
Reuters nuk ishte në gjendje të autentifikonte në mënyrë të pavarur emailet e Patel, por adresa personale në Gmail që Handala pretendon se ka depërtuar përputhet me adresën e lidhur me Patel në shkeljet e mëparshme të të dhënave të ruajtura nga kompania e inteligjencës së internetit të errët District 4 Labs. /Telegrafi/