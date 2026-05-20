Befason Trump: Mund të kandidoj për kryeministër të Izraelit
Presidenti amerikan, Donald Trump ka bërë një deklaratë të pazakontë duke sugjeruar se mund të kandidojë për postin e kryeministrit të Izraelit.
“Unë tani jam në 99% në Izrael. Mund të kandidoj për kryeministër, kështu që ndoshta pasi ta bëj këtë, do të shkoj në Izrael dhe do të kandidoj për kryeministër. Netanyahu do të bëjë gjithçka që unë dua që ai të bëjë,” tha Trump.
Deklarata e tij ka tërhequr vëmendje për shkak të tonit politik dhe pretendimeve të drejtpërdrejta për ndikim në udhëheqjen izraelite.
Deri më tani nuk ka pasur reagim zyrtar nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu.
Ndryshe, zgjedhjet parlamentare në Izrael tashmë janë planifikuar të mbahen jo më vonë se 27 tetor 2026, kur përzgjidhen të 120 deputetët e Knesset-it (parlamentit izraelit).
Zgjedhjet mbahen në Izrael zakonisht çdo 4 vjet, por shpesh mund të ndodhin më herët për shkak të krizave politike ose rrëzimit të qeverisë.