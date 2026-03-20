Lideri suprem iranian mohon sulmet ndaj Turqisë dhe Omanit
Lideri i ri suprem i Iranit ka lëshuar një deklaratë të re me shkrim.
Mojtaba Khamenei akuzoi “armikun sionist” të Iranit se ka kryer sulme me “flamur të rremë” ndaj Turqisë dhe Omanit për të fajësuar Iranin.
Ai tha se kjo taktike “mund të ndodhë edhe në disa vende të tjera”, raporton skynews.
Pavarësisht sulmeve ajrore iraniane në vende të ndryshme të Lindjes së Mesme, Khamenei gjithashtu tha se Irani beson “fort” në forcimin e marrëdhënieve me shtetet fqinje.
Ai premtoi një vit të “ekonomisë së rezistencës nën unitet kombëtar dhe siguri kombëtare”.
Kjo është vetëm deklarata e tretë nga lideri i ri suprem, i cili ende nuk ka bërë ndonjë paraqitje publike. /Telegrafi/
