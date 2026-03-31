Britania dërgoi edhe më shumë trupa drejt Lindjes së Mesme
Shtimi i trupave britanike që do të dërgohen në Lindjen e Mesme do të ndihmojë aleatët e Britanisë së Madhe të mbrojnë hapësirën e tyre ajrore nga sulmet iraniane, ka thënë Sekretari i Mbrojtjes, John Healey.
Gjatë një vizite në vendet e Gjirit Persik, Healey renditi shtetet që sipas tij do të përfitojnë nga kjo masë.
Britania do të vendosë sistemin e mbrojtjes ajrore “Sky Sabre” në Arabinë Saudite dhe do të zgjasë veprimet e avionëve Typhoon të Mbretërisë së Bashkuar në Katar.
Bahrejni dhe Kuvajti gjithashtu kanë marrë ekipe dhe sisteme shtesë të mbrojtjes ajrore, shkruan skynews.
Këto katër vende, së bashku me Qipro dhe Jordaninë, kanë përfituar nga misionet e rregullta mbrojtëse të RAF gjatë luftimeve.
Sistemi Sky Sabre – së bashku me një bateri të Artilerisë Mbretërore dhe menaxherët e hapësirës së betejës që operojnë sistemin – do të arrijë këtë javë në Arabinë Saudite dhe do të integrohet në mbrojtjen e vendit, tha Ministria e Mbrojtjes. /Telegrafi/