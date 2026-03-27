Zyrtari iranian: Mojtaba Khamenei është mirë dhe po udhëheq vendin
Udhëheqësi i ri suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, është në shëndet të mirë dhe po udhëheq vendin, ka deklaruar një zyrtar iranian, duke ia atribuar mungesën e tij nga publiku shqetësimeve për sigurinë.
“Arsyeja e mungesës së tij nga publiku është respektimi i konsideratave të sigurisë për shkak të rrethanave të veçanta aktuale”, tha Ali Bahraini, përfaqësuesi i Iranit në zyrën e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, sipas Rrjetit të Lajmeve Studentore (SNN) të lidhur me shtetin iranian, duke shtuar se “ai është plotësisht i shëndetshëm dhe po vazhdon të udhëheqë vendin”.
Khamenei nuk është shfaqur në publik që kur babai i tij dhe ish-udhëheqësi suprem, Ali Khamenei, u vra muajin e kaluar në sulme të përbashkëta SHBA-Izrael.
Vetëm deklaratat që supozohet të jenë nga udhëheqësi i ri suprem janë lexuar që nga emërimi i tij.
Më herët këtë muaj, një burim i njohur me situatën i tha CNN se ai kishte pësuar një thyerje në këmbë dhe lëndime të tjera të lehta në ditën e parë të fushatës së bombardimeve të SHBA-së dhe Izraelit.
Përveç këmbës së dëmtuar, Khamenei, 56 vjeç, mori një mavijosje rreth syrit të majtë, si dhe gërvishtje të vogla në fytyrë, sipas burimit. /Telegrafi/