Irani tregon kushtet për armëpushim pasi refuzoi planin e Trumpit
Irani ka reaguar ndaj planit me 15 pika të propozuar nga presidenti amerikan, Donald Trump, duke e cilësuar atë si “të tepruar”.
Zyrtarët iranianë theksuan se vendi i tyre do të vendosë vetë se kur dhe si do të përfundojë lufta, duke mos pranuar që SHBA të diktojë kohën e armëpushimit, shkruan skynews.
Sipas autoriteteve iraniane, për të përfunduar konfliktin, vendi ka vendosur pesë kushte kryesore:
Ndërprerja e agresionit dhe vrasjeve të synuara;
Vendosja e mekanizmave konkretë që garantojnë se Irani nuk do të sulmohet më;
Kompensimi i dëmeve të luftës dhe pagesa e reparacioneve;
Përfundimi i luftimeve në të gjitha frontet dhe për të gjitha grupet e përfshira në rajon;
Njohja ndërkombëtare dhe garanci për autoritetin e Iranit mbi Ngushtica e Hormuzit.
Ndërkohë, Trump ka deklaruar se SHBA janë në negociata me Iranin për një armëpushim, duke pretenduar se po komunikojnë me “njerëzit e duhur” dhe se pala iraniane është e interesuar për një marrëveshje. /Telegrafi/