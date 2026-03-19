SHBA-të po shqyrtojnë përforcimet ushtarake ndërsa lufta me Iranin hyn në një fazë të re të mundshme
Administrata e presidentit Donald Trump po shqyrton vendosjen e mijëra trupave amerikane për të përforcuar operacionin e saj në Lindjen e Mesme, ndërsa ushtria amerikane përgatitet për hapat e mundshëm të ardhshëm në fushatën e saj kundër Iranit, tha një zyrtar amerikan dhe tre persona të njohur me çështjen.
Vendosjet mund të ndihmojnë në ofrimin e mundësive shtesë për Trump ndërsa ai po shqyrton zgjerimin e operacioneve amerikane, me luftën e Iranit në javën e tretë, transmeton Telegrafi.
Këto mundësi përfshijnë sigurimin e kalimit të sigurt për cisternat e naftës përmes Ngushticës së Hormuzit, një mision që do të kryhej kryesisht përmes forcave ajrore dhe detare, thanë burimet.
Por sigurimi i Ngushticës mund të nënkuptojë gjithashtu vendosjen e trupave amerikane në bregdetin e Iranit, thanë katër burime, përfshirë dy zyrtarë amerikanë. Reuters u dha burimeve anonimatin për të folur për planifikimin ushtarak.
Administrata Trump ka diskutuar gjithashtu mundësitë për të dërguar forca në ishullin Kharg të Iranit, qendra për 90% të eksporteve të naftës së Iranit, thanë tre persona të njohur me çështjen dhe tre zyrtarë amerikanë.
Një nga zyrtarët tha se një operacion i tillë do të ishte shumë i rrezikshëm. Irani ka aftësinë të arrijë në ishull me raketa dhe dronë.
Shtetet e Bashkuara kryen sulme kundër objektivave ushtarake në ishull më 13 mars dhe Trump ka kërcënuar të godasë edhe infrastrukturën e tij kritike të naftës.
Megjithatë, duke pasur parasysh rolin e tij jetësor në ekonominë e Iranit, kontrollimi i ishullit ka të ngjarë të shihet si një mundësi më e mirë sesa shkatërrimi i tij, thonë ekspertët ushtarakë.
Çdo përdorim i trupave amerikane - madje edhe për një mision të kufizuar - mund të paraqesë rreziqe të konsiderueshme politike për Trump, duke pasur parasysh mbështetjen e ulët midis opinionit amerikan për fushatën e Iranit dhe premtimet e vetë fushatës së Trump për të shmangur përfshirjen e SHBA-së në konflikte të reja në Lindjen e Mesme.
Zyrtarët e administratës Trump kanë diskutuar gjithashtu mundësinë e vendosjes së forcave amerikane për të siguruar rezervat e uraniumit të pasuruar shumë të Iranit, tha një nga njerëzit e njohur me çështjen.
Burimet nuk besonin se një vendosje e forcave kudo në Iran ishte e afërt, por nuk pranuan të diskutonin specifikat e planifikimit operativ të SHBA-së.
Ekspertët thonë se detyra e sigurimit të rezervave të uraniumit të Iranit do të ishte shumë komplekse dhe e rrezikshme, madje edhe për forcat e operacioneve speciale të SHBA-së.
Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë, duke folur në kushte anonimiteti, tha: "Nuk ka pasur asnjë vendim për të dërguar trupa tokësore në këtë kohë, por Presidenti Trump me mençuri i mban të gjitha opsionet në dispozicion”.
"Presidenti është i përqendruar në arritjen e të gjitha objektivave të përcaktuara të operacionit Epic Fury: shkatërrimin e kapacitetit të raketave balistike të Iranit, asgjësimin e marinës së tyre, sigurimin që përfaqësuesit e tyre terroristë të mos mund ta destabilizojnë rajonin dhe garantimin që Irani të mos ketë kurrë një armë bërthamore".
I pyetur të enjten nëse kishte ndërmend të vendoste më shumë trupa në rajon, Trump u tha gazetarëve se nuk po vendoste trupa "askund", por nëse do ta bënte, nuk do t'u tregonte gazetarëve. Pentagoni nuk pranoi të komentonte.
Diskutimet vijnë ndërsa ushtria amerikane vazhdon të sulmojë marinën e Iranit, stoqet e saj të raketave dhe dronëve dhe industrinë e saj të mbrojtjes.
SHBA-të kanë kryer më shumë se 7,800 sulme që nga nisja e luftës më 28 shkurt dhe kanë dëmtuar ose shkatërruar më shumë se 120 anije iraniane deri më tani, sipas një flete faktesh të lëshuar të mërkurën nga Komanda Qendrore e SHBA-së, e cila mbikëqyr afërsisht 50,000 trupa amerikane në Lindjen e Mesme.
Trump ka thënë se qëllimet e tij shkojnë përtej degradimit të aftësive ushtarake të Iranit dhe mund të përfshijnë sigurimin e kalimit të sigurt përmes Ngushticës, dhe parandalimin e Iranit nga zhvillimi i një arme bërthamore.
Forcat tokësore mund të ndihmojnë në zgjerimin e opsioneve të tij për të adresuar këto qëllime, por mbartin rrezik të konsiderueshëm.
Edhe pa ndonjë konflikt të drejtpërdrejtë në Iran, 13 trupa amerikane janë vrarë deri më tani në luftë dhe rreth 200 janë plagosur, megjithëse shumica dërrmuese e lëndimeve kanë qenë të lehta, thotë ushtria amerikane.
Për vite me radhë, Trump është ankuar kundër paraardhësve të tij për përfshirjen në konflikte dhe është zotuar të mbajë Shtetet e Bashkuara larg luftërave të huaja. Por kohët e fundit ai ka refuzuar të përjashtojë mundësinë e "ushtrisë në terren" në Iran.
Një zyrtar i lartë i Shtëpisë së Bardhë i tha Reuters se Trump ka mundësi të ndryshme për të siguruar materialin bërthamor të Iranit, por nuk ka vendosur se si të veprojë.
"Sigurisht që ka mënyra se si mund të sigurohet", tha zyrtari, duke shtuar: "Ai nuk ka marrë ende një vendim". /Telegrafi/