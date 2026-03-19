Netanyahu: Irani më i dobët se kurrë, nuk ka aftësi për të pasuruar uranium
Benjamin Netanyahu ka deklaruar se Lindja e Mesme ka ndryshuar "përtej çdo njohjeje".
Kryeministri izraelit tha se vendi i tij është "më i fortë se kurrë" përpara se ta përshkruajë Iranin si "më të dobët se kurrë".
"Ne e kemi sjellë mikun tonë, SHBA-në, në një bashkëpunim të paparë në histori", deklaroi Netanyahu.
Gazetari pyet Trumpin pse nuk paralajmëroi aleatët në Evropë dhe Azi para sulmit ndaj Iranit: Kush e di më mirë se Japonia për surprizën
"Bashkëpunimi i shkëlqyer midis meje dhe mikut tim të mirë Trumpit është i pashembullt", shtoi ai.
Lidhur me afatin kohor të luftës, Netanyahu tha se "do të duhet aq sa të nevojitet, aq sa të jetë e nevojshme".
"Ka ende shumë punë për të bërë dhe ne do ta bëjmë tani", vazhdoi ai, ndërsa tha se lufta do të përfundojë "shumë më shpejt nga sa mendojnë njerëzit".
Tani që kanë kaluar 20 ditë luftë, Netanyahu thotë se Irani "nuk ka aftësi për të pasuruar uranium për momentin dhe as aftësi për të prodhuar raketa balistike". /Telegrafi/