Gazetari pyet Trumpin pse nuk paralajmëroi aleatët në Evropë dhe Azi para sulmit ndaj Iranit: Kush e di më mirë se Japonia për surprizën
Kur një gazetar e pyeti Donald Trump sot pse nuk u tregoi aleatëve si Japonia për qëllimin e tij për të sulmuar Iranin, presidenti u përgjigj pjesërisht me një shaka për sulmin e Luftës së Dytë Botërore në Pearl Harbor.
"Një gjë, nuk duhet të sinjalizosh shumë. E dini, kur hyjmë, u përfshimë shumë fort dhe nuk i thamë askujt për këtë sepse donim surprizë", tha Trump gjatë një takimi dypalësh së bashku me kryeministrin japonez Takaichi në Zyrën Ovale.
"Kush e di më mirë se Japonia për surprizën. Pse nuk më tregove për Pearl Harbor? Dakord", tha Trump, transmeton Telegrafi.
Trump urdhëroi për herë të parë një sulm ndaj Iranit gati tre javë më parë, një veprim që ka rritur tensionet në rajon dhe ka nxitur pyetje nga aleatët në lidhje me koordinimin dhe komunikimin.
Referenca e Trumpit ngjalli sulmin surprizë në Pearl Harbor, i cili vrau më shumë se 2,400 amerikanë dhe i shtyu Shtetet e Bashkuara në Luftën e Dytë Botërore në vitin 1941. /Telegrafi/
NEW: President Trump says the United States had to surprise Iran with an attack, just like Japan did at Pearl Harbor, while sitting next to Japan's Prime Minister.
Reporter: Why didn't you tell U.S allies ... like Japan about the war before attacking Iran?
Trump: You don't want… pic.twitter.com/dBLeJvV98t
— Collin Rugg (@CollinRugg) March 19, 2026