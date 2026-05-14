Ministri izraelit provokon me vallëzim në xhaminë Al-Aqsa
Ministri izraelit hyn në kompleksin e xhamisë Al-Aqsa në Jerusalem së bashku me kolonë, rriten tensionet.
Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir i shoqëruar nga kolonë, ka hyrë në kompleksin e xhamisë Al-Aqsa, një nga vendet më të ndjeshme fetare në qytet, duke nxitur reagime dhe tensione të reja në terren.
Sipas raportimeve, grupi ka hyrë në zonë nën mbrojtjen e forcave të sigurisë izraelite, në një veprim që është cilësuar nga pala palestineze si provokim dhe shkelje e status quo-së historike të vendit të shenjtë.
Kompleksi i Xhamisë në Jerusalem konsiderohet një nga pikat më të ndjeshme të konfliktit izraelito-palestinez, ku shpesh çdo vizitë e zyrtarëve izraelitë shoqërohet me tensione dhe reagime të ashpra.
Autoritetet palestineze kanë dënuar vazhdimisht hyrjet e tilla, duke i konsideruar si përshkallëzim të situatës dhe cenim të marrëveshjeve ekzistuese për menaxhimin e vendit të shenjtë.
Ngjarja vjen në një moment të rritjes së tensioneve në Jerusalem dhe më gjerë në rajon, duke shtuar shqetësimet për përkeqësim të situatës së sigurisë. /Telegrafi/