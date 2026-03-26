Dy viktima në Abu Dhabi - mbeturinat e raketës balistike iraniane godasin qytetarët
Disa autoritete në Abu Dhabi, kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe (EBA), thanë se dy persona kanë vdekur dhe tre të tjerë janë plagosur pasi pjesët e një rakete balistike, që ishte goditur nga sistemi i mbrojtjes ajrore, ranë në një zonë të qytetit.
Ngjarja ndodhi në rrugën Sweihan Road, kur sistemi ajror interceptoi raketën dhe pjesët që ranë poshtë shkaktuan fatalitetet dhe lëndime.
Autoritetet gjithashtu deklaruan se disa automjete u dëmtuan në incident, shkruan skynews.
Tre personat e plagosur ishin me kombësi emirate, jordaneze dhe indiane.
Lëndimet u thanë se varionin nga të moderuara në të rënda.
Sulmi ndodhi në një kohë kur zona është në një gjendje të tensionuar për shkak të konflikteve të vazhdueshme në Lindjen e Mesme, ku Irani ka nisur sulme me raketa e dronë ndaj vendeve të Gjirit Persik, përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, si pjesë e një eskalimi të konfliktit më të gjerë. /Telegrafi/