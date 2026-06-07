Rama: Kur të shkoni në breg për t’u qarë hallin flamingove, mos i bëni për të qarë -largoni rrotat nga plazhi
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka reaguar lidhur me vizitat e qytetarëve në zonat ku qëndrojnë flamingot, duke bërë thirrje për më shumë kujdes ndaj natyrës dhe ekosistemit.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama u kërkoi qytetarëve që, gjatë vizitave në habitatet e flamingove, të mos futen me automjete në plazh, pasi kjo mund të shqetësojë shpendët dhe të dëmtojë mjedisin ku ata qëndrojnë.
"Mirëmëngjes, dhe me një lutje të përulur revolucionarëve, që kur të shkojnë herë tjetër në atë breg për t’u qarë hallin flamingove, të mos i bëjnë për të qarë duke ua zhvirgjëruar plazhin me makinat e tyre - se do kujtojnë të shkretët zogj se filloi ndërtimi i parkimit aty, e do marrin arratinë siç e kishin marrë përpara moratoriumit 10 vjeçar të gjuetisë - po t’i lënë rrotat tek rruga automobilistike e të ecin si flamingo deri tek buza e detit pa u trembur nga papastërtitë, por mundësisht pa i shtuar ato si dje që i kishin lënë mbrapa kanoçet e birrës, ju uroj të gjithëve një të diel të qetë", ka shkruar Rama në Facebook. /Telegrafi/