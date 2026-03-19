Trump: Nuk do të dërgojë trupa në Iran
Presidenti amerikan Donald Trump tha se nuk do të dërgojë trupa amerikane kur u pyet në lidhje me raportimin e Reuters se administrata e tij po shqyrton dërgimin e mijëra trupave amerikane në Lindjen e Mesme.
“Jo, nuk do të dërgoj trupa askund. Nëse do të dërgoja, sigurisht që nuk do t’jua thoja, por nuk do të dërgoj trupa”, tha Trump në Zyrën Ovale të enjten.
Ndërsa një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë tha se "nuk ka marrë asnjë vendim për të dërguar trupa tokësore në këtë kohë", ata përsëritën se si Trump "me mençuri i mban të gjitha opsionet në dispozicion të tij".
CNN ka raportuar se një Njësi Ekspedite Detare është vendosur në Lindjen e Mesme, por nuk është e qartë nëse ose kur SHBA-të do të dërgojnë trupa tokësore.
Ndryshe, Mbretëria e Bashkuar ka deklaruar se është e gatshme të ndihmojë në sigurimin e kalimit të sigurt të anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit.
Në një deklaratë të përbashkët me udhëheqësit e Francës, Gjermanisë, Italisë, Holandës dhe Japonisë, Mbretëria e Bashkuar tha se do të punojë për të stabilizuar tregjet e energjisë.