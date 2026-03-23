Bien çmimet e naftës pas deklaratës së Trumpit për Iranin
Çmimet e naftës kanë rënë ndjeshëm pasi presidenti i SHBA-së Donald Trump sugjeroi se bisedimet e vazhdueshme midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit mund t'i japin fund luftës.
Nafta e papërpunuar Brent, indeksi global i naftës, ra me më shumë se 7% duke u tregtuar nën 99 dollarë për fuçi, pasi u ngjit në 114 dollarë për fuçi më herët gjatë ditës.
WTI, indeksi amerikan, ra me 8% në 90 dollarë për fuçi, rreth 10 dollarë më poshtë se sa ishte tregtuar më herët gjatë ditës.
"Kam kënaqësinë të raportoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendi i Iranit kanë pasur, gjatë dy ditëve të fundit, biseda shumë të mira dhe produktive në lidhje me një zgjidhje të plotë dhe totale të armiqësive tona në Lindjen e Mesme", shkroi Trump në një postim në Truth Social, duke vënë në dukje se bisedimet do të vazhdonin "gjatë gjithë javës".
Trump shtoi se kishte udhëzuar Departamentin e Luftës të SHBA-së të shtynte "të gjitha" sulmet ushtarake kundër termocentraleve dhe infrastrukturës energjetike iraniane për një periudhë pesë-ditore, "në varësi të suksesit të takimeve dhe diskutimeve të vazhdueshme".
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit tha se do t'i përgjigjej në të njëjtën mënyrë çdo sulmi ndaj termocentraleve të saj dhe gjithashtu do ta mbante të mbyllur Ngushticën e Hormuzit për një kohë të pacaktuar.
Këto komente i rritën çmimet e naftës të dielën, me rritje që u shtrinë deri të hënën para zhvillimeve të fundit. /Telegrafi/