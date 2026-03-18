Irani sulmon fuqishëm Izraelin, raportohet për viktima
Në një sulm masiv raketor iranian ndaj Izraelit qendror dhe zonës së Tel Avivit, kanë humbur jetën dy persona. Zyrtarët iranianë kanë deklaruar qartë se ky sulm është një hakmarrje e drejtpërdrejtë për vrasjet e fundit të funksionarëve të lartë, Ali Larijani dhe Gholamreza Soleimani.
Në orët e fundit, në të gjithë Izraelin qendror janë dëgjuar sirenat e alarmit ajror pas një goditjeje të re të fuqishme. Edhe pse përmasat e sakta të dëmeve ende po përcaktohen, sulmet e mëparshme në të njëjtën zonë kanë shkaktuar shkatërrime në Tel Aviv dhe periferitë e tij, përfshirë Bnei Brak dhe Ramat Gan.
Shërbimi izraelit i emergjencës ka bërë të ditur se një burrë dhe një grua kanë ndërruar jetë pasi morën plagë të rënda nga copëzat e rakeve gjatë sulmit raketor. Me këtë, numri i viktimave në Izrael që nga fillimi i luftës ka arritur të paktën në 14.
Ushtria izraelite konfirmoi se ka detektuar predha të lëshuara drejtpërdrejt nga Irani. Sipas policisë, breshëria e raketave që goditi disa lokacione në distriktin e Tel Avivit ka shumë gjasa të ketë përmbajtur municion kasetë.
Dëme dhe të plagosur janë raportuar edhe në zonën e Sharonit, si dhe në Bnei Brak. Një nga stacionet kryesore hekurudhore në Tel Aviv ka pësuar dëmtime, për shkak të të cilave trafiku hekurudhor në të gjithë vendin është ndërprerë përkohësisht.
Zyrtarët në Teheran kanë theksuar në mënyrë specifike se raketat e lëshuara drejt Izraelit janë hakmarrje për atentatet ndaj dy figurave kyçe: Ali Larijani, ish-sekretar i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, dhe Gholamreza Soleimani, kreu i milicisë Basij.
Sistemet mbrojtëse izraelite ndodhen nën presion të madh. Përveç predhave që vijnë nga Irani, në Izraelin verior bien çdo ditë rreth njëqind raketa të lëshuara nga Hezbollahu. Këto sulme shpesh janë të koordinuara në mënyrë që predhat të mbërrijnë njëkohësisht, duke e ngarkuar maksimalisht mburojën ajrore izraelite.