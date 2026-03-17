Macron tregoi pse Franca refuzoi kërkesën e Trumpit për ndihmë në Iran
Presidenti francez, Emmanuel Macron, deklaroi se “Franca kurrë nuk do të marrë pjesë në operacione për hapjen ose sigurimin e Gjirit të Hormuzit në kontekstin aktual”.
Ai shtoi se vendi i tij është i gatshëm të angazhohet vetëm sapo situata të qetësohet dhe “thelbi i bombardimeve të ketë ndaluar”, duke përdorur një term të gjerë për të treguar se nuk ka një afat të qartë kohor.
Lideri francez theksoi gjithashtu se çdo operacion i tillë nuk mund të jetë i detyruar dhe duhet të jetë rezultat i marrëveshjeve të përbashkëta dhe koordinimit me vendet e tjera.
Kjo deklaratë vjen ndërsa ish-presidenti amerikan, Donald Trump ka bërë thirrje për një përfshirje më aktive të aleatëve të NATO-s për të mbrojtur interesat amerikane dhe për të çliruar Ngushticën e Hormuzit nga kërcënimet e regjimit iranian.
Trump ka theksuar se shumica e vendeve të NATO-s i kanë refuzuar kërkesat e SHBA-së për bashkëpunim, por ai ka insistuar se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të veprojnë edhe pa ndihmën e aleatëve. Ai ka përmendur se ushtria amerikane ka arritur të dëmtojë rëndë forcat iraniane dhe se nuk ka nevojë për ndihmë të jashtme për të siguruar stabilitetin në rajon.
Pra, ndërsa Franca dhe disa aleatë janë të kujdesshëm dhe kërkojnë një qetësim të situatës përpara se të angazhohen, Trump kërkon një aksion të menjëhershëm dhe më agresiv, duke kërkuar që vendet e NATO-s të kontribuojnë në një operacion të koordinuar për të mbrojtur rrugët detare dhe për të vendosur presion mbi regjimin iranian. /Telegrafi/