Turqia thotë se “NATO po sjell më shumë mbrojtje” pas rrëzimit të raketave që Ankaraja thotë se u qëlluan nga Irani
Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Turqisë ka thënë se NATO po dërgon një njësi tjetër të mbrojtjes nga raketat Patriot në Bazën e saj Ajrore Incirlik, pasi disa raketa balistike që Ankaraja thotë se u qëlluan nga Irani u rrëzuan duke u drejtuar drejt ose brenda hapësirës ajrore turke.
Teherani ka mohuar të ketë qëlluar ndonjë raketë drejt Turqi, duke pretenduar se Izraeli mund të jetë pas tyre si akte sabotimi.
Ministria njoftoi baterinë e re të raketave gjatë një takimi informues të mërkurën në bazën Incirlik, e vendosur pranë qytetit jugor të Adanas, duke thënë se kjo do të plotësonte "masat në nivel kombëtar ... për të ofruar sigurinë e hapësirës sonë ajrore dhe të qytetarëve tanë".
Ministria nuk tha se trupat e cilit vend do të operonin sistemin PAC-3, një njësi të përparuar Patriot tokë-ajër të projektuar për të përgjuar raketat.
Incirlik strehon personel nga Shtetet e Bashkuara, Katari, Spanja dhe Polonia, si dhe trupa turke.
Lëvizja vjen pesë ditë pasi Turqia tha se një raketë tjetër balistike nga Irani u përgjua nga forcat e NATO-s, incidenti i tretë i tillë që nga shpërthimi i luftës në Iran.
Mbrojtja ajrore e NATO-s rrëzoi raketën e parë balistike të lëshuar në Turqi më 4 mars, e ndjekur nga rrëzimi i një rakete të dytë më 9 mars.
Ankaraja, ushtria e dytë më e madhe e NATO-s dhe fqinja e Iranit, e ka paralajmëruar Teheranin kundër çdo sulmi tjetër dhe tha se ka "të drejtën t'i përgjigjet çdo veprimi armiqësor".
Megjithatë, nuk ka treguar se dëshiron t'u bëjë thirrje zyrtarisht anëtarëve të aleancës për mbrojtje.