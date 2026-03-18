Në një intervistë me Al Jazeera, ministri i jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka dhënë disa të dhëna mbi mënyrën e të menduarit të qeverisë iraniane në mes të një tranzicioni themelor të lidershipit pas vrasjes së disa figurave kyçe.

Në këtë drejtim, Sky News ka sjellë disa pjesë nga komentet e tij:

Armët bërthamore: Babai dhe paraardhësi i Khameneit kishin ndaluar armët e shkatërrimit në masë në një “fetva” në fillim të viteve 2000.

Araghchi tha se udhëheqësi i ri suprem, Mojtaba Khamenei, ende nuk ka shprehur një mendim mbi legjitimitetin e armëve bërthamore, por pret që ato "nuk do të ndryshojnë shumë nga politika e mëparshme".

Ngushtica e Hormuzit: Araghchi mbështeti një protokoll të ri për anijet që të përdorin korridorin kryesor të transportit detar, të cilin Irani e ka mbyllur në mënyrë efektive, duke rritur çmimet e naftës.

Nga Khamenei te Soleimani - kush janë zyrtarët e fuqishëm iranianë që humbën jetën deri më tani

Ai dukej sikur linte të kuptohej se Irani dëshiron të mbajë një kontroll të fortë mbi rrugën ujore pas luftës, duke thënë se lundrimi paqësor kërkonte "konsideratë për interesat e Iranit" dhe se kalimi i sigurt duhet të jetë i mundur "nën kushte specifike".

Sulmet ndaj fqinjëve: Irani më parë pretendoi se po sulmon forcat amerikane vetëm në vendet fqinje.

Araghchi sqaroi në intervistë se ndikimet në zonat jo-ushtarake ishin një reagim ndaj forcave amerikane që zhvendoseshin "pranë zonave urbane".

Araghchi pranoi se vendet rajonale janë "të mërzitura", por tha se fajin e kishin SHBA-të. /Telegrafi/

