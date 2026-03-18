Armët bërthamore, Ngushtica e Hormuzit dhe sulmet ndaj fqinjëve: Cilat janë pikëpamjet e udhëheqësit të ri suprem të Iranit?
Në një intervistë me Al Jazeera, ministri i jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka dhënë disa të dhëna mbi mënyrën e të menduarit të qeverisë iraniane në mes të një tranzicioni themelor të lidershipit pas vrasjes së disa figurave kyçe.
Në këtë drejtim, Sky News ka sjellë disa pjesë nga komentet e tij:
Armët bërthamore: Babai dhe paraardhësi i Khameneit kishin ndaluar armët e shkatërrimit në masë në një “fetva” në fillim të viteve 2000.
Araghchi tha se udhëheqësi i ri suprem, Mojtaba Khamenei, ende nuk ka shprehur një mendim mbi legjitimitetin e armëve bërthamore, por pret që ato "nuk do të ndryshojnë shumë nga politika e mëparshme".
Ngushtica e Hormuzit: Araghchi mbështeti një protokoll të ri për anijet që të përdorin korridorin kryesor të transportit detar, të cilin Irani e ka mbyllur në mënyrë efektive, duke rritur çmimet e naftës.
Ai dukej sikur linte të kuptohej se Irani dëshiron të mbajë një kontroll të fortë mbi rrugën ujore pas luftës, duke thënë se lundrimi paqësor kërkonte "konsideratë për interesat e Iranit" dhe se kalimi i sigurt duhet të jetë i mundur "nën kushte specifike".
Sulmet ndaj fqinjëve: Irani më parë pretendoi se po sulmon forcat amerikane vetëm në vendet fqinje.
Araghchi sqaroi në intervistë se ndikimet në zonat jo-ushtarake ishin një reagim ndaj forcave amerikane që zhvendoseshin "pranë zonave urbane".
Araghchi pranoi se vendet rajonale janë "të mërzitura", por tha se fajin e kishin SHBA-të. /Telegrafi/