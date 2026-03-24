Trump: Ata e quajnë luftë, ne e quajmë operacion ushtarak
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, e ka quajtur udhëheqësin e pakicës në Senat, Chuck Schumer, një "udhëheqës palestinez".
Trump i bëri këto komente gjatë një vizite në Memphis të Tennessee, ku mori pjesë në një diskutim në tryezë të rrumbullakët me Sekretarin e Mbrojtjes Pete Hegseth dhe Prokuroren e Përgjithshme Pam Bondi rreth punës së Task Forcës së Sigurisë.
“Është zhvatje nga demokratët”, nisi fjalimin ai.
"Demokratët po e vënë vendin tonë në rrezik të madh në këtë periudhë, në një periudhë që ata e quajnë luftë. Ata e quajnë luftë, ne e quajmë operacion ushtarak”, shtoi Trump.
“Udhëheqësit e tyre në këtë pikë, siç e dini, janë si të doni ta quani, në një botë më vete", vazhdoi presidenti amerikan.
“Schumer është zhdukur. Dua të them, ai është palestinez. Ai duhet të luftojë në anën e Palestinës”, deklaroi Trump.
“Ai në fakt është bërë një udhëheqës palestinez. Nuk e di. Nuk kam parë kurrë një njeri të ndryshojë kaq shumë. Ai dikur ishte pro Izraelit, tani është pro Palestinës. Nuk kam parë kurrë diçka të tillë”, përfundoi ai.
Ndryshe, në një fjalim në Senat, Schumer paralajmëroi se luftës me Iranin i mungojnë qëllime të përcaktuara qartë.
"Lufta e Trumpit me Iranin tani po hyn në javën e saj të katërt pa asnjë fund në horizont", kishte thënë ai. /Telegrafi/